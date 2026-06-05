Carlsen tar fjerdeplass i Norway Chess

Magnus Carlsen klarte ikke å nå topp tre i turneringen han har vunnet syv ganger tidligere. I siste runde slo han Gukesh med hvite brikker og endte sist av de seks som deltok. Carlsen hadde ikke høye forhåpninger om avslutningspartiet og sa at det ikke interesserte ham mye hvem som skulle vinne turneringen. Indiske Rameshbabu Praggnanandhaa vant turneringen etter å ha slått Vincent Keymer i siste parti.

Det var allerede før siste runde klart at Carlsen ville ende utenfor topp tre i turneringen han har vunnet syv ganger før. Fredag slo han Gukesh med hvite brikker og sørget for at den regjerende verdensmesteren endte sist av de seks som deltok.

Carlsen tok fjerdeplassen. I skrifteboksen tidlig i partiet sammenlignet Carlsen åpningen med et parti han spilte tilbake i 2009. Han håpet at Gukesh, som da var to år gammel, ikke hadde sett det. Men inderen gjorde trekkene som også Carlsens motstander gjorde.

Carlsen brukte masse tid på å gjøre sitt 19. trekk. Etterpå hadde Gukesh en halvtime mer på klokken uten å klare å dra fordel av det. Carlsen fikk etter hvert et klart overtak i partiet. Kritiseres Carlsen hadde bare sekunder igjen på klokken etter 40 trekk, mens Gukesh hadde en halvtime.

Carlsen beholdt roen og styrte partiet inn til seier etter at han fikk ti sekunder for hvert trekk. Gukesh gjorde flere feil i avslutningsfasen. - Han synes å være helt ute av det. Det er horribelt spill, sa TV 2-ekspert Jon Ludvig Hammer.

Carlsen slo Gukesh i begge partiene i årets Norway Chess. - Det har vært en forferdelig turnering for Gukesh, sa Hammer. - Interesserer meg ikke så mye På forhånd hadde ikke Carlsen høye forhåpninger om avslutningspartiet. - Hva skal man si?

Det hadde vært hyggelig å spille et godt parti, men det er vel ikke så mye håp om noe som helst, sa Carlsen til TV 2. Han hadde ingen formening om hvem han trodde skulle vinne turneringen. - Når jeg er ute av det, interesserer ikke det meg så mye, sa Carlsen. Indiske Rameshbabu Praggnanandhaa vant etter å ha slått Vincent Keymer i siste parti.

Dette sa Magnus Carlsen før Norway Chess, som markerte comebacket i klassisk sjakk etter nesten ett års pause





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Magnus Carlsen Norway Chess Gukesh Rameshbabu Praggnanandhaa Vincent Keymer

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