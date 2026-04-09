Carragher slakter Liverpool etter PSG-tap: – Som å se et lag fra en lavere divisjon

Jamie Carragher er svært kritisk til Liverpools prestasjon mot Paris Saint-Germain og mener tapet kunne vært langt verre. Han retter hard kritikk mot taktikken og spillerne, spesielt Virgil van Dijk.

Kritikken hagler over Liverpool etter et skuffende 0-2-tap mot Paris Saint-Germain onsdag kveld, og tidligere Liverpool -stjerne Jamie Carragher sparer ikke på kruttet. Carragher, som nå er fotballekspert, er sjokkert over prestasjonen og mener at resultatet kunne vært langt verre, potensielt 5-6 mål i favør av PSG . Han beskriver kampen som en oppvisning av et lag fra en lavere divisjon, og uttrykker stor bekymring over det enorme klasseforskjellen som ble demonstrert.

Carragher trekker frem kontrasten fra forrige sesongs møte i åttedelsfinalen, hvor Liverpool tapte etter straffesparkkonkurranse, men hvor returkampen på Anfield var en tett og jevn affære mellom to lag på toppnivå. Han stiller seg uforstående til hvordan Liverpool, etter å ha investert massivt i spillere denne sommeren, kunne fremstå så underlegne. Carragher peker på at klubben har brukt betydelige summer, sannsynligvis mer enn PSG, og at det er urovekkende å se en slik forskjell i prestasjoner. Han stiller spørsmål ved hva som har gått galt og hvordan laget har havnet i denne situasjonen, og uttrykker sin frustrasjon over det han ser som en dramatisk nedgang i kvalitet.\Carragher retter også skarp kritikk mot manager Arne Slots taktiske disposisjoner, spesielt bruken av en fembackslinje. Han mener at taktikken slo feil og at det skapte problemer for forsvaret. Carragher forklarer at denne oppstillingen gjorde laget mer sårbart enn en tradisjonell firebackslinje ville ha gjort. Han påpeker at fembackslinjen førte til at forsvarsspillerne ble tvunget til å dekke store områder av banen, noe som resulterte i at de var ute av posisjon og ble overspilt. Han kritiserer spesielt Virgil van Dijk sin rolle i forsvaret, og beskriver ham som ukomfortabel og overveldet i posisjonen. Carragher mener at Van Dijk, som vanligvis er en solid forsvarsspiller, slet med å håndtere de taktiske kravene i den nye oppstillingen. Carragher ser utfordringen spesielt i at midtstopperne måtte gå mann-mot-mann over hele banen, og at dette skapte store rom og åpnet for PSG's angrepsspill. Carragher understreker at forsvarsspillerne var for spredt og ikke fikk nødvendig støtte, noe som førte til at de ble overrumplet og utmanøvrert av PSG's offensive spillere. Han tror at Van Dijk vil be manageren om å aldri bruke denne taktikken igjen.\Til tross for den harde kritikken, forsvarer Carragher Virgil van Dijk til en viss grad. Han mener at Van Dijk har vært en av Liverpools bedre spillere denne sesongen, og at kritikken han har fått har vært for streng. Carragher peker på at Van Dijk har spilt i hver eneste kamp, mens andre spillere har prestert dårligere. Han fremhever at Konaté, som har spilt ved siden av Van Dijk, har gjort feil i nesten hver kamp, noe som har gjort det vanskelig for Van Dijk. Selv Arne Slot er enig i at resultatet kunne vært verre. Slot erkjente at laget var heldige som tapte bare 2-0, og at PSG hadde flere sjanser enn de scoret. Carragher legger vekt på at forskjellen i kvalitet mellom lagene var urovekkende stor, og at Liverpools prestasjon var langt under forventningene. Han konkluderer med at det er mange faktorer som bidro til det dårlige resultatet, inkludert dårlige taktiske valg, spillernes individuelle prestasjoner og motstanderens overlegne spill. Carragher er tydelig på at Liverpool må ta grep for å forbedre prestasjonene og unngå lignende resultater i fremtiden. Han oppfordrer ledelsen og trenerteamet til å evaluere taktikken og spillerne for å finne løsninger som kan bringe laget tilbake til toppen av europeisk fotball





