Carsten Smith, den ansvarlige for å innføre internasjonale menneskerettigheter i norsk rett og anerkjent som "samerettens far", ble bisatt på statens regning. Norske toppolitikere og juridiske eksperter hyller hans minne.

Carsten Smith , tidligere høyesterett sjustitiarius, gikk bort 28. mai i en alder av 93 år. Han hadde sin tematide som leder av Norges høyeste domstol i perioden 1991-2002. familiemedlemmer, politikere og anerkjente fagpersoner samletes i Oslo domkirke for å hedre ham.

Blant tilstedeværende var statsminister Jonas Gahr Støre, justisminister Astri-Aas Hansen, finansminister Jens Stoltenberg, samt fremtredende advokater som John Christian Elden og Ellen Holager Andenæs. 斯托尔滕贝格 beskrev Smith som en nær venn av familien over generasjoner, og fortalte om hvordan Smith var en slags onkel for ham og søstrene i barndommen, og at familiene delte ferier og opplevelser sammen.

Statsminister Støre tulket Smiths betydning for norsk rettssikkerhet og samfunn: Han var både en rettsvitenskapsmann, samfunnsdebattant, far av sameretten, og en driver for å integrere internasjonale menneskerettigheter i norsk rett. Smith fikk en statlig betalt bisettelse etter at regjeringen i 2024 strammet inn reglene for offentlig finansiert gravferd, slik at den nå kun gjelder kongelige, sittende regjeringsmedlemmer, eksstatsministre og tidligere høyesterettsjustitiarier





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Carsten Smith Høyesterett Samerett Menneskerettigheter Bisettelse

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