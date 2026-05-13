Casper Ruud dominerer Lorenzo Musetti i Roma, presset ut av ATPs topp 10

Casper Ruud leverte en dominerende seier over Lorenzo Musetti i Roma, og presset dermed italieneren ut av ATPs topp 10. Deres første møte kom under kvalifiseringsrundene til 2019 ATP Masters 1000 i Roma, og resultatet var ensidig: 6–1, 6–4 på én time og 17 minutter. Sju år senere, med begge spillerne nå solid etablert blant eliten, gjentok historien seg på nesten identisk vis. Ruud leverte nok en dominerende seier, 6–3, 6–1, og etterlot Musetti uten unnskyldninger denne gangen.

Sju år senere, med begge spillerne nå solid etablert blant eliten, gjentok historien seg på nesten identisk vis. Ruud leverte nok en dominerende seier, 6–3, 6–1, og etterlot Musetti uten unnskyldninger denne gangen. Musetti, en stor publikumsfavoritt i Roma, faller til 11. plass på ATP-rankingen etter å ha mislyktes i å forsvare semifinalepoengene han tok i 2025.

Ruud trives tydeligvis på Foro Italico, der han tidligere nådd semifinalen i 2020, 2022 og 2023, og nå skal han spille kvartfinale i Roma for femte gang i karrieren. Siden 2020 har nordmannen ledet alle aktive spillere i seire på grus med 138 seire. Carlos Alcaraz og Alexander Zverev fullfører topp tre i den kategorien med 108 seire hver





