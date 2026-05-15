Casper Ruud vinner semifinalen med 6-1 mot Luciano Darderi

Casper Ruud sikret seg finalebilletter i ATP-turneringen i Roma med en dominans preget av brå seire i setene. Ruud brøt samtlige av italienerens serve i det første setet og fikk tre nye servebrudd i det andre. Ruud møtes i finalen i Roma med den russiske Daniil Medvedev etter semifinale mot Jannik Sinner

Snarøya-gutten er nemlig klar for finalen i ATP -turneringen i Roma, som spilles på den norske nasjonaldagen. – Det føles fantastisk, sier Ruud i seriersintervjuet som ble vist på TV 2.

Finalebilletten sikret Ruud seg med sifrene 6-1, 6-1 over Luciano Darderi. – Han litt tilbake til det vi vet at han kan på sitt aller beste, sier TV 2-kommentator Christer Francke. DrømmestartRuud fikk en knallsterk start på kampen og brøt samtlige av italienerens server i det første settet. Kampen ble imidlertid satt på pause i om lag to timer grunnet regn, før det andre sætter kunne settes i gang.

Og også der herjet Ruud. – Alt går inn. Det er umulig å spille ut Casper, selv om har står seks-sju meter bak grunnlinjen, sier Francke. Med tre nye servebrudd i andre sett, kunne Ruud slippe jubelen løs for 6-1-seier og finalebilletter i boks.

Les også: Innlagt etter sjokkfunn: – Usikre og smertefulle perioder Disse kan møte RuudI den andre semifinalen, som spilles senere fredag, møtes storfavoritt og hjemmehåp Jannik Sinner og russiske Daniil Medvedev. Verdensener Sinner har vunnet utrolige 32 kamper på rad på Masters-nivå. Det er rekord. Darderi imponerte da han gikk til topps i ATP 250-turneringen i Chile tidligere år, men deretter måtte han vente helt til turneringen i Roma før han vant to kamper på rad.

Italieneren har fem turneringstitler i karrieren. Alle har kommet på grus.





