Casper Ruuds mirakuløse fight mot Tommy Paul på French Open

Casper Ruud s utrolige fight på franske motstander Tommy Paul på Roland Garros blir beskrevet som nesten uvirkelig av eksperter og kommentatorer. Under eksstreme varmeforhold sloss den norske tennisspilleren seg gjennom en episk kamp over nesten fem timer og fire sett for å nå neste runde i French Open .

Med favorittene Jannik Sinner og Novak Djokovic ute, og Carlos Alcaraz langtidsskadet, er oddsmarkedet kun gunstigere for Alexander Zverev enn for Ruud. I fjerde runde venter den unge brasilianeren Joao Fonseca, som nettopp slo Novak Djokovic. Ruud må først overvinne Paul, en kamp som startet dårlig med to settapt, men som snudde til en historisk seier. Eksperter på HBO Max, der turneringen vises i Norge, er svært imponert over prestasjonen.

"Det er et lite mirakel han utretter her", sa kommentator Christer Francke. "Jeg er helt satt ut over at han klarer å levere så bra tennis og bare male og male på", la ekspert Dorthea Faa-Hviding til. Kampen var en seiersmarsj fra under i første til tredje sett, der Ruud brukte sitt første brudd til å vinne 6-4. I fjerde sett beholdt Paul压力 med matchboller, men Ruud bergtet seg med fire poeng på rad.

I avgjørende femte sett førte Ruud 3-0, men Paul kom tilbake. Etter at det så ut til en tiebreak, snudde Ruud det siste gamet og sikret seieren 7-5. For første gang på rundt 60 år er det ingen tidligere French Open-vinnere til stede i turneringen etter denne runden. Det betyr at vi vil få en helt ny mester.

Turneringen har i år vært preget av ekstrem varme, noe Ruud også sloss mot. Han oppgav å ha høy kroppstemperatur i tredde sett, men fikk roet det seg i fjerde. Ruud har tidligere vært finalist i French Open to ganger, begge ganger mot Rafael Nadal og Novak Djokovic, men har ennå ikke vunnet en Grand Slam-turnering





Casper Ruud videre i 3. runde av Roland Garros etter seier over Hamad MedjedovicNorges beste tennisspiller, Casper Ruud, slo serberen Hamad Medjedovic 6-3, 6-2, 6-4 i 2. runde av Roland Garros. Etter en varmesjokk tidligere i uken, presterte Ruud sterkt og booket en plass i 3. runde der han møter Tommy Paul. I mellomtiden kom også Ulrikke Eikeri seg videre i doubleturneringen.

