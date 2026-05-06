Cecilie Haukland: Jeg snur ADHD-trekkene til min største styrke

Cecilie Haukland har lært seg å snu ADHD-trekkene til sin største styrke. Med doktorgrad, tre barn, egen bedrift og podkast trives hun best med mange baller i luften. Hun har tapt tusenvis av kroner på glemte timer hos tannlege eller sykehus, men har funnet en måte å leve med ADHD på uten å tilpasse seg i hjel.

Hun har tapt tusenvis av kroner på glemte timer hos tannlege eller sykehus, men har funnet en måte å leve med ADHD på uten å tilpasse seg i hjel. Hemmeligheten? Å slutte å tilpasse seg i hjel og heller tørre å la det brenne litt på dass. Cecilie er 40 år gammel og kommer fra Bodø.

Hun driver ADHD Ressurssenter sammen med psykiater Tony Bakkejord. Det er et landsdekkende ressurs- og kompetansesenter for ADHD. Hun slenger seg ned i den rosa sofaen på kontoret med beina høyt. Hun sitter stort sett her og jobber, og skrivebordet hennes i hjørnet av rommet blir ikke like flittig brukt.

Mange kjenner seg igjen i skippertaksmetoden, men for Cecilie er det mer enn bare dårlig tid. Før brukte hun utrolig mye energi på å ha dårlig samvittighet. Som student kjøpte hun nytt utstyr hver semesterstart for å bli strukturert, men det skjedde jo aldri. Hun ble frustrert på seg selv og det gikk utover selvbildet.

Etter hvert snudde hun strategien på hodet. Nå har hun begynt å utsette ting med vilje. Hun vet at hun trenger det kicket som tidspress gir for at hjernen skal skru seg på. Cecilie fikk ADHD-diagnosen i 2018.

Nå har også to av hennes tre døtre fått ADHD. Når vi spør henne om hvordan en vanlig dag ser ut for henne og barna, ler Cecilie litt oppgitt. Hun har ungene annenhver uke. Da er det hektiske dager og mye som skjer i siste liten.

Det er et mareritt å huske treninger og alle aktiviteter, men hun klarer stort sett å ha kontroll på hvilke dager det er. Så kan de bli frustrerte over at hun aldri planlegger middager i forkant. Hun må bestemme seg der og da. For å få hverdagen til å gå noenlunde smertefritt, har hun funnet noen verktøy.

Hun har laget utrolig mange lister, skriver ned alt og legger inn påminnelser. Men hun legger alt inn i én og samme kalender, hvilket er en stor fordel. Hun er ikke fremmed for å innrømme at ting ikke alltid går etter planen. På fredag fikk hun innkalling til en time på mandag uken etter.

Ett kvarter etter at hun skulle vært der fikk hun en telefon fra dem. Hun hadde ikke plottet det inn i kalenderen – og det som ikke er der, eksisterer ikke. De lange listene har også en nedside. Hun sletter ofte to do-listene sine fordi det blir overveldende.

Da kan det være nyttig å ha en slags dumping-liste, altså ett dokument hvor du legger inn alt som du vet må gjøres, men som ikke haster. Hun bruker også body doubling, altså å sette seg ned sammen med noen andre for å få gjort kjedelige ting. Da blir det en forpliktelse. Spesielt til kvinner som ikke føler at de strekker til i hverdagen, har Cecilie råd.

Gi faen. Men hvordan føles det dersom ting ikke går som det skal? Hun klarer å gi faen i større grad nå enn før. Frustrert på seg selv blir hun fortsatt, men det slipper raskere.

Hun vet at det er sånn hodet hennes funker – hun fungerer best under tidspress og i kriser for eksempel. Jo mer hun har å gjøre, jo bedre funker hun. Å sitte rett opp og ned bak en skrivepult er ikke for Cecilie – hun jobber like godt fra sofaen på kontoret. Cecilie understreker dog at hardkjøret ikke fungerer over tid.

Selv har hun gått på noen smeller. Det har skjedd noen ganger, men man forstår det nok ikke helt selv. Man kjører på som en maskin helt til det sier stopp. Som for mange andre med ADHD har det resultert i utmattelse, funksjonstap og lengre sykemeldinger for trebarnsmoren.

Ifølge Cecilie finnes det ett klassisk ADHD-problem som går igjen gang på gang. At man alltid skal tilpasse seg. Vi er vokst opp med at det er mange ting man burde gjøre hele tiden, men hun tenker at fokuset bør være på tingene man må gjøre. Hun har vært der selv, hvor hun har prøvd å leve etter de typiske normene og reglene, uten å lykkes.

Nå har hun funnet en metode som funker for henne. Ved flere anledninger har hun holdt foredrag, og da har hun ikke begynt forberedelsene før dagen i forkant. Men hun får jo gjort det hun skal selv om hun prokrastinerer. Hun får det ikke travelt nok før det brenner på dass





