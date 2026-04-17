Céline Dion vender tilbake med ny sang og en sterk påminnelse om livets dans

Céline Dion slipper sin første nye sang på nesten fem år, den franske balladen "Dansons". Låten, som betyr "La oss danse", hylles av mange fans som et symbol på håp og styrke i møte med sykdom, men får blandet mottakelse av kritikere. Returen markerer en betydelig milepæl etter hennes kamp mot stiff person syndrome og forut for en omfattende konsertturné.

Céline Dion har gitt ut ny musikk for første gang siden 2019, med den franske balladen « Dansons », som betyr «La oss danse». Sangen markerer hennes etterlengtede retur etter en lang kamp mot den sjeldne nervesykdommen stiff person syndrome .

'Dansons' beskriver en metaforisk dans over avgrunnen, der man holder hender og prøver å glemme sorger, en tekst som gir gjenklang hos mange fans. 'Vi har ventet på deg, og ja, la oss danse sammen', skriver en fan på Instagram, mens en annen legger til 'Dronningen av alle stemmer er tilbake'.

Avisen The Globe and Mail omtaler sangen som en 'søt hymne i en urolig tid', mens Jubileecast beskriver den som 'inspirerende og mektig i sin ro'. Den franske avisen Le Monde er imidlertid mindre imponert, og anmelderen Bruno Lesprit mener singelen føles 'utdatert' og at den tilhører en annen tid, langt fra låtskriver Jean-Jacques Goldmans hits fra 90-tallet.

Utgivelsen har likevel blitt møtt med et enormt medieoppstyr, noe som minner om da Elton John ga ut en ny versjon av 'Candle in the Wind' til minne om prinsesse Diana. Dions retur til scenen, med hele 16 planlagte konserter på Paris La Défense Arena i høst, er et bevis på hennes utrolige styrke.

Diagnosen i desember 2022 satt karrieren hennes på pause og førte til avlysninger av konserter, også i Norge. Til tross for sykdommens utfordringer, har Dion gitt offentligheten et innblikk i hennes kamp, blant annet gjennom dokumentaren 'I Am: Céline Dion' og et intervju med NBC der hun beskrev sykdommens kvelende effekt.

Hennes evne til å skape ny musikk og forberede seg på en stor konsertturné vitner om en urokkelig vilje og en dyp kjærlighet til fansen som har ventet tålmodig





