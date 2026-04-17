Céline Dion vender tilbake med ny sang og markerer et etterlengtet comeback

Den ikoniske sangeren Céline Dion har sluppet sin første nye låt på flere år, en ballade på fransk kalt «Dansons». Utgivelsen markerer et betydelig øyeblikk for fansen etter en lang pause grunnet alvorlig sykdom, og artisten forbereder seg også på en rekke konserter i Paris.

Céline Dion , den fransk-kanadiske superstjernen, har overrasket verden med utgivelsen av sin aller første nye låt siden 2019. Sangen, som heter «Dansons», er på fransk og kan oversettes til «Vi danser» eller «La oss danse». Som mange av hennes mest kjente verk, er det en ballade som berører lytteren.

Siden albumet «Courage» ble lansert i 2019, har Dions karriere vært satt på pause grunnet en alvorlig diagnose. Den eneste andre offentlige vokalprestasjonen var en rørende coverversjon av Edith Piafs «Hymne à l’amour» under åpningsseremonien for OL i Paris i 2024, der hun opptrådte som overraskelsesartist.

Den utfordrende perioden startet for nesten fire år siden, da sykdom satte en stopper for det meste av hennes planlagte aktiviteter. Reaksjonene på lanseringen av «Dansons» har vært overveldende. På sosiale medier, der Dion selv delte nyheten tidlig fredag morgen norsk tid, har fansen flokket seg sammen i et hav av hyllester. Kommentarer som «smiler og gråter om hverandre» og «velkommen tilbake» vitner om den dype tilknytningen fansen har til sangeren. Mange uttrykker sin takknemlighet for denne musikalske gaven etter lang ventetid. «Vi har ventet på deg, og ja, la oss danse sammen», «Tusen takk for denne gaven» og «Dronningen av alle stemmer er tilbake» er blant de mange hjertelige meldingene som har strømmet inn.

I «Dansons» utforsker Dion temaer som dans over avgrunner, dans på kanten av stupet, og dans mens verden vakler. Teksten formidler en følelse av felleskap og håp, der man holder hverandre i hendene og forsøker å legge sorger til side. Avisen The Globe and Mail beskriver låten som en «søt hymne i en urolig tid», mens nettstedet Jubileecast roser den som «inspirerende og mektig i sin ro». Kritikerne er imidlertid delte. I den anerkjente franske avisen Le Monde uttrykker anmelder Bruno Lesprit skuffelse og kaller singelen «utdatert». Han retter også en kritisk pekefinger mot låtskriveren Jean-Jacques Goldman, en kjent samarbeidspartner fra Dions storhetstid på 90-tallet. Lesprit mener at sangen, til tross for stor medieoppmerksomhet som han sammenligner med lanseringen av Elton Johns «Candle in the Wind» til minne om prinsesse Diana i 1997, tilhører en annen tid og mangler glansen fra tidligere hits. Fansen deler også sine meninger på plattformer som X, der diskusjonen raser.

At Dion igjen står på scenen og har planlagt en omfattende konsertrekke i Paris til høsten, er et vitnesbyrd om hennes utrolige styrke og vilje. Tilbakeblikket til desember 2022, da hun ble diagnostisert med den sjeldne og utfordrende nervesykdommen «stiff person syndrome», eller autoimmunt stivhetssyndrom som det heter på norsk, understreker alvoret i situasjonen. Sykdommen påvirker musklene og kan forårsake betydelig stivhet og smertefulle spasmer. Denne diagnosen førte til en rekke avlysninger, inkludert konserter i Norge, og tvang Dion til en periode med redusert offentlig profil, avbrutt av hint om hennes helsemessige utfordringer. Nå er imidlertid artisten, som har solgt imponerende 260 millioner album verden over, klar for å opptre på Paris La Défense Arena, Europas største innendørsarena med plass til 40 000 tilskuere. Det som opprinnelig var planlagt som ti konserter, har nå blitt utvidet til hele seksten forestillinger.

Dion sitt opptreden under OL-seremonien i Paris for halvannet år siden, var hennes første liveopptreden siden våren 2020, og et bevis på hennes kamp for å vende tilbake til scenen. I et dypt personlig TV-intervju med NBC sommeren 2024, delte hun åpent om hvordan det er å leve med sykdommen: «Det er som om noen kveler deg. Det er som om noen presser mot strupehodet og svelget ditt.» Samme år kom også den kritikerroste dokumentaren «I Am: Céline Dion», som ga et unikt innblikk i hennes personlige reise, inkludert både triumfer og vanskeligheter, med helseplagene som et sentralt tema.

Utgivelsen av «Dansons» og de kommende konsertene i Paris representerer derfor mer enn bare ny musikk og forestillinger; de symboliserer et triumferende comeback og en inspirerende historie om motstandskraft mot overveldende odds. Fansen verden over ser frem til å igjen oppleve den kraftfulle stemmen og sjelen til en av musikkens mest elskede artister





vgnett / 🏆 6. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Céline Dion Ny Musikk Comeback Stiff Person Syndrome Paris

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Jo Nesbø vinner Den gylne revolver for «Minnesota»Jo Nesbø har mottatt Rivertonklubbens pris for beste kriminallitterære verk i 2025 for sin roman «Minnesota». Boken, som foregår i USA, hylles for sin virtuositet, detaljrikdom og hardkokte stil. Dette er Nesbøs fjerde Riverton-pris.

Read more »

Trumps Messiasbilde: Fornærmer det den kristne høyresiden?Et KI-generert bilde der Donald Trump fremstilles som en messiasfigur har utløst sterk reaksjon, spesielt fra hans kristne støttespillere. Bildet, som viser Trump med lysende gevanter som helbreder en syk person, har blitt tolket som et uttrykk for et messiaskompleks og kan være en tabbe som skader hans forhold til den religiøse høyresiden.

Read more »

«Den norske modellen» for løping: Bok-debatt splitter idrettsverdenenNy bok om løpetrening utløser debatt om «den norske modellen» for utholdenhet. Gjert Ingebrigtsen og Marius Bakken strides om opphavet til suksessmetoder, mens Ingebrigtsen-brødrene holder en lav profil.

Read more »

Den steindaue (?) drømmen om sentrumKOMMENTAR: Må det være enten rødt eller blått? Finnes det en tredje vei, en med storrøykere i KrF, viktigperer i Sp, lett forvirra Venstre-folk og et Høyre som ikke vil bli slukt levende?

Read more »

Sjokkmelding om Arild Monsen: Sjefen svarerLangrennssjefen grillet etter den meritterte treneren ikke får fortsette.

Read more »

Den norske modellen bak fasadenAll makt trenger et kritisk søkelys.

Read more »