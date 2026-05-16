Challenges in Healthcare and the Importance of Open Communication

The news text discusses the challenges in healthcare and the need for open communication among healthcare professionals. It highlights the need for changes in the healthcare system to ensure its sustainability and improve working conditions.

Det er i stor grad det overordnede systemet som skaper disse situasjonene, men det er også en kultur oss imellom. Alle vil gjøre det bra, vise at man kan og mestrer.

Hun tror det må jobbes med åpenhet. Skape trygge arenaer hvor legene kan snakke sammen og dele erfaringer. - Det er først og fremst et lederansvar å være gode kulturbærere, og så tenker jeg også at vi må være rause med hverandre. Ja, vi har en fantastisk flott jobb, vi får lov til å gjøre en forskjell.

Det er meningsfylt og fint å få hjelpe medmennesker i ulike vanskelige situasjoner. Men det er helt nødvendig med endringer i helsetjenesten - for nå er den ikke bærekraftigkan gi inntrykk av at alle er misfornøyde og alt er galt, mener Henriksen. - Helsetjenesten står i store utfordringer, og det er absolutt en jobb å gjøre når det gjelder økonomi, prioriteringer og hvordan vi skal bruke ressursene best mulig.

Slik det er nå går det utover både trivsel og arbeidsmiljø for mange. Men flere steder får man også til mye bra, og det er mange som har gode arbeidsplasser og trives godt. - Serien framstiller det moralske presset på en god måte. Den viser også hvor skjørt det er når presset øker, og hvor lett det er å gjøre feil.

At det er et stort spann i oppgaver man skal håndtere, og mange ting som skjer samtidig. Noe som også bidrar til at det kan bli mye venting på sykehus. - Det er ikke sånn at folk må vente fordi vi ikke har lyst til å hjelpe. Det er fordi det skjer mange ting samtidig - og da må vi gjøre faglige vurderinger og prioriteringer.

Det er en essensiell del av jobben vår. - Både ja og nei, men etter noen år blir man tryggere på å stå i usikkerheten. Vi lærer hele legelivet, blir aldri ferdig utlært. Det dukker alltid opp nye utfordringer på ulike nivå - og nettopp derfor er det viktig med kollegialt fellesskap.

At unge leger får jobbe med noen som er mer erfarne, slik at de kan få tilbakemeldinger og oppfølging, blir ifølge Henriksen ikke prioritert nok på grunn av tidsklemma. Det bekymrer henne





