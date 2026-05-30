Champions League-finalen mellom PSG og Arsenal: Stempelet som oppgjøret mellom "Skjønnheten og Udyret"

Erik Thorstvedt og Øyvind Alsaker diskuterer stilforskjellen mellom PSG og Arsenal i Champions League-finalen. De mener at PSG-spillets lekne, kreative stil og Arsenal-spillets kyniske dødball-stil fanger interessen på hver sin måte. De roser Arsenal for å ha tatt Premier League-tittelen og mener at måten man spiller fotball på, ikke bare handler om å vinne, men også om å undervurdere. Martin Ødegaard svarer på kritikk av PSG-favoritten og er klar for kampen.

BUDAPEST (TV 2): CL-finalen mellom PSG og Arsenal får stempelet som oppgjøret mellom "Skjønnheten og Udyret". MØTES IGJEN: PSG gikk seirende ut av semifinalen mot Arsenal i Champions League i fjor.

I år møtes de i finalen. Foto: Adam Davy / Pa Photos / NTBSlik omtaler Erik Thorstvedt Champions League-finalen mellom Paris Saint-Germain og Arsenal lørdag kveld. Og nettopp denne stilforskjellen opptar fotballverden før finalen på Puskas Arena i Budapest. På pressekonferansen dagen før dagen fikk PSG-spillerne Ousmane Dembélé og Marquinhos spørsmål om dette.

De svarte ikke direkte på spørsmål spillestilforskjellene, men valgte å rose Arsenal som fortjente vinnere. Luis Enrique prøvde seg med at han mente de ikke var så ulike, men:– Men vi er begge lag som kan score, og begge lag som kan forsvare seg. Så det er ikke så ulikt. På vei til finalen har PSG scoret 44 og sluppet inn 22 mål.

Arsenal har scoret 29 og sluppet inn seks. Målforskjell + 22 og + 23. Det ligger en kontrast i målscoringen. Men det er mange kontraster når disse to møtes.

Det er det lekne, kreative PSG-laget, det litt kyniske dødball-laget Arsenal om du vil. To stiler som fanger interessen på hver sin måte. Så spørs det hvilken som vinner denne finalen, sa Øyvind Alsaker på Nyhetskompaniet fredag. – Et litt sånt lekent, veldig offensivt PSG, med fantastisk offensive spillere mot et sånn dønn solid lag som det ikke bare er vanskelig å score mot, men vanskelig å skape sjanser mot i det hele tatt, sier TV 2s ekspert Erik Thorstvedt.

Begge roser Arsenal for å ha tatt Premier League-tittelen, og omtaler det som fortjent, etter å ha vært nære i mange år. – Men jeg synes dette er interessant, måten man spiller fotball på. Det vakre spillet. I denne finalen er det litt sånn "Skjønnheten og Udyret" som møtes, sier Alsaker, før han tar oss med på et resonnement: – Det handler om å vinne og jeg har full respekt for måten Arsenal har gjort det på.

De har funnet en vei forbi andreplassene. Det er kynisme, det er dødballer, men det er ikke det som gjør fotballelskere glad. Det må vi ta innover seg. Nå er det snart VM.

Hva er det vi husker fra VM historien? Husker vi hvem som vant i 74? Nei, du husker Nederland som tapte, og som spilte fantastisk vakker fotball. Du husker Brasil i 82.

Du husker de vakre taperne. Måten det spilles fotball på, skal ikke undervurderes. Vi kan ikke si at så lenge du løfter en pokal, så er alt i orden. Den diskusjonen må vi tørre å ta, men all respekt til Arsenal gjør.

De prøver å vinne på sin måte, men PSGs spillestil begeistrer folket mer – så ærlige må vi være. Dagens før dagen ble Arsenal-kaptein Martin Ødegaard konfrontert med at PSG er stemplet som favoritter: – Vi bryr oss ikke så mye om hva folk sier. Hvem som er favoritt er opp til andre å bedømme. Vi har fokus på oss selv og er klar for kampen.

Vi skal forsøke å vinne kampen, og det ser jeg fram til, sier Martin Ødegaard i et intervju med Uefa. Dette er en gjeng som er frigjort fra nesten-stemplet. En gjeng som vant Premier League, 22 år etter The Invincibles. Denne gjengen, hvis de vinner Champions League, den første i klubbens historie, kan bli "The Immortals" eller "The Unforgettables", sier Øyvind Alsaker





