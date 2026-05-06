Champions League-semifinalen mellom PSG og Bayern: Alt å spille for i returen

PSG og Bayern München leverte en av de beste kampene i Champions League-historien i første semifinale. Nå står returen for døren, og begge lagene er klar til å gi alt for å ta seg videre til finalen. Her er en oppsummering av veien hit og endringene i startoppstillingen før returen.

Det var en nervepirrende og dramatisk første semifinale på Parc des Princes, hvor PSG og Bayern München leverte en kamp som mange allerede omtaler som en av de beste i Champions League -historien.

Etter et målkalas med hele ni mål endte kampen 5–4 til PSG, men alt er åpent før returen. Kampen var prydet med spektakulære angrep, defensive feil og en intensitet som holdt tilskuere og eksperter på kanten av setet. Nå står returen for døren, og begge lagene er klar til å gi alt for å ta seg videre til finalen. Bayern München har hatt en noe svingende reise i denne årets Champions League.

De startet i ligafasen, hvor de endte på en fjerdeplass i sin gruppe bak Liverpool, Barcelona og Atlético Madrid, men foran Ajax. I kvartfinalen møtte de Benfica, og Bayern viste sterkere form med to seire – 2–1 hjemme og 2–0 borte – som sikret dem plass i semifinalen. For PSG har veien vært litt mer stabil. De endte på andreplass i sin pulje bak Manchester City, men foran Borussia Dortmund og Celtic.

I kvartfinalen møtte de Inter, et lag de slo 5–0 i fjorårets finale. Denne gangen ble det en tver kamp, men PSG gikk videre med en 2–1-seier sammenlagt etter 1–1 borte og 1–0 hjemme. Før returen har begge lagene gjort noen endringer i startoppstillingen. Vincent Kompany i Bayern har valgt å droppe Alphonso Davies og starter i stedet med Konrad Laimer.

For PSG er det en tvungen endring, da Achraf Hakimi er skadet. Luis Enrique har valgt å starte med Fabián Ruiz, mens Warren Zaïre-Emery tar plassen til høyre i forsvaret – en rolle han har vikariert tidligere i sesongen. Med alt på spill og en kamp som lover å bli like spennende som den første, er det ingen som vet hvem som vil ta seg videre til finalen





