Charles Bennett og Gilles Brassard tildeles pris for banebrytende kvanteforskning

Kvante-nøkkelutveksling og kvanteteleportering er sentrale konsepter innen kvanteteknologi. Prisen anerkjenner deres bidrag til å sikre fremtidens digitale kommunikasjon.

5. apr. 2026 - 10:00 Dette debattinnlegget gir uttrykk for skribentens meninger. Innlegg kan sendes til debatt@digi.no. ble i år tildelt Charles Bennett og Gilles Brassard.

Kvante-nøkkelutveksling gjør det mulig å dele kryptografiske nøkler med fysisk garantert konfidensialitet, mens kvanteteleportering gjør det mulig å overføre en kvantetilstand ved hjelp av såkalt «sammenfiltring» («entanglement» på engelsk) – Einsteins «spøkelsesaktige fjernvirkning» – til tross for at all kommunikasjon foregår over klassiske kanaler.\Å beskrive Bennett og Brassard som bautaer innen fagfeltet er faktisk en underdrivelse. Flere av grunnideene deres tok form allerede på 70-tallet, da Bennett «overfalt» Brassard, mens han svømte på en strand. Dette var flere år før fysikklegenden Richard Feynman introduserte verden til ideen om kvantedatamaskinen, og 15 år før Peter Shor publiserte sin berømte kvante-faktoreringsalgoritme, som kan knekke det meste av dagens kryptografi og dermed. Vi håper prisen bidrar til økt oppmerksomhet rundt både mulighetene og utfordringene som følger med kvanteteknologiens fremvekst, skriver Tjerand Silde (t.v.) og Hans Heum. Foto: Kai T. Dragland/NTNU og privat. Som fortsatt er under utvikling, er Bennett og Brassards kvanteteleportering og kvante-nøkkelutveksling protokoller som lar seg demonstrere med dagens teknologi, basert på kontrollerte lasere og polariseringsfiltre. Kinas nøkkelutveksling mellom satellitt og bakkestasjon skal starte et pilotprosjekt for å utforske ulike løsninger, betydelig forskning og utvikling før det kan gi sikkerhet i praksis. \Vi vet ennå ikke hvilken rolle kvanteteknologi kommer til å spille i fremtidens samfunn, og vi ser nye gjennombrudd hvert år. Men heldigvis trenger vi ikke vente på nye teknologigjennombrudd for å sikre dataene våre mot kvantedatamaskiner: Kryptologer har allerede utviklet kvantesikker kryptografi som kan tas i bruk umiddelbart. Dette er klassiske algoritmer som kan kjøres på dagens telefoner og laptoper, men som motstår angrep fra Shors faktoriseringsalgoritme. Faktisk representerer kvantedatamaskiner allerede i dag en sikkerhetstrussel, da de muliggjør såkalte «lagre-nå-dekrypter-senere»-angrep. Mye av vår mest sensitive informasjon har lang levetid, og derfor anbefaler Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) å migrere til kvantesikker kryptografi allerede nå. Vi gratulerer Bennett og Brassard med en høyst fortjent pris – og håper den bidrar til økt oppmerksomhet rundt både mulighetene og utfordringene som følger med kvanteteknologiens fremvekst! Du må være innlogget hos Ifrågasätt for å kommentere. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto. Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn





digi_no / 🏆 9. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines

