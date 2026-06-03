Charles Leclerc fortsetter i Ferrari-teamet

Charles Leclerc har signert en ny avtale med Ferrari og vil fortsette å representere lagets farger de kommende sesongene. Markus Rooth er på vei tilbake til toppform etter en lang periode med opptrening etter en skade. Vegas Golden Knights har tatt ledelsen i Stanley Cup-finalen etter første kamp. Henny Reistad ble dansk mester i håndball etter at Esbjerg slo Odense i tredje finalekamp.

Charles Leclerc fortsätter i Ferrari -teamet i Formel 1 -VM i årene som kommer. Han har signert en ny avtale foran hjemmeløpet Monaco Grand Prix. Ferrari opplyser om kontrakten onsdag.

I uttalelsen heter det at Leclerc vil fortsette å representere lagets farger de kommende sesongene. Leclerc har vært i Ferrari-systemet i en årrekke. De siste sesongene har han blitt en av de største profilene i Formel 1-sirkuset. - Jeg kunne ikke vært lykkeligere over å fortsette denne reisen med Ferrari.

Dette teamet har alltid vært så mye mer enn bare et lag for meg. Det er teamet jeg har elsket og drømt om å være en del av siden jeg var et barn, og etter alle disse årene har det blitt min andre familie, sier monegaskeren. Markus Rooth (24) er smertefri og i full trening, men har ikke fått testet seg i alle øvelser ennå. EM i Birmingham i august er helt uaktuelt.

Rooth var i strålende humør da NTB møtte ham i showkampen på Skaugum i Asker sist uke. Der deltok han på Team Skaugum i kamp mot Vivil sammen med blant andre kjæresten Jenny Spetalen, kronprins Haakon og prins Sverre Magnus. Rooth tok ingen sjanser med tanke på å kunne pådra seg en ny skade og holdt seg på sidelinjen kampen igjennom.

Tikjemperen med OL-gull i Paris er for tiden i hardtrening med tanke på et comeback etter skaden, men det er fortsatt uvisst når han kan være med i en full konkurranse igjen. - Kanskje jeg kan gå en tikamp mot slutten av året. Hvis ikke så blir det i starten av neste år, da er jeg nødt til å kvalifisere meg til det neste mesterskapet som kommer. Så om det blir i år eller neste år, det vet jeg ikke.

Det var 25. august i fjor det ble kjent at Rooth hadde skadet høyre albue og venstre kne under stavtrening. Det gjorde at han måtte opereres i kneet, og det igjen førte til at han mistet VM i Tokyo den påfølgende månaden. En lang periode med opptrening fulgte. Den perioden har ikke tatt knekken på den humørfylte 24-åringen fra Oslo.

Vegas Golden Knights-spiller Pavel Dorofeyev jubler etter at laget hans scoret mot Carolina Hurricanes i den første finalekampen i Stanley Cup. Det spilles best av sju kamper i Stanley Cup-finalen, og etter det første oppgjøret er det Vegas Golden Knights som er i føringen med 1-0. I Raleigh i North Carolina ble det en jevnspilt og målrik finalekamp. På egen is ledet Hurricanes 2-0 etter 12 minutters spill, begge signert danske Nikolaj Ehlers.

To kjappe scoringer i starten av midtperioden sendte Vegas opp i 3-2-ledelse. Målene ble satt inn av Ivan Barbashev og svenske William Karlsson. Men lagene var like langt før tredje periode etter at Jordan Staal utlignet for Hurricanes. I siste periode gikk Vegas nok en gang opp i føringen, denne gangen ved Brett Howden, men nok en gang utlignet hjemmelaget.

Det var Shayne Gostisbehere som satte inn 4-4. Den avgjørende scoringen kom tre og et halvt minutt før full tid da Tomas Hertl fyrte av gårde et skudd som fant veien inn i nettmaskene - og denne gangen klarte ikke hjemmelaget å svare. Dermed tok Vegas Golden Knights første stikk i kampen om det gjevne Stanley Cup-trofeet. Henny Reistad ble toppscorer med åtte mål da Esbjerg slo fjorårsmester Odense 35-29 i tredje finalekamp og ble dansk mester i håndball.

Hun kunne feire med landslagsvenninnene Live Rushfeldt Deila, Marit Røsberg Jacobsen, Nora Mørk og Silje Solberg. Reistad scoret lørdag vanvittige 19 mål i finale nummer to, men da var hun altfor alene, og Odense tvang fram en tredje finale. Tirsdag fikk den norske håndballdronningen bedre hjelp. Odense ga henne frimerke fra start i 2. omgang, men måtte oppgi det da Esbjerg tok ut keeper, spilte med en ekstra utespiller og herjet med resten av gjesteforsvaret.

Zoë Sprengers scoret nest flest mål med seks. Av de norske scoret Deila tre mål, Jacobsen to og Mørk ett. Mens det var norsk jubel foran 3328 tilskuere i Esbjerg, var det også mange norske på taperlaget. Ragnhild Valle Dahl scoret fire mål, Thale Rushfeldt Deila tre, Maren Aardahl og Helene Fauske ett hver for Odense, som også hadde Ingvild Bakkerud og Tina Abdulla i laget og Ole Erevik på trenerbenken.

Også bronsekampen i dansk håndball ble avgjort tirsdag, med en norsk spiller i hovedrollen. Mia Svele var den store spilleren med ti mål da Nykøbing Falster vant 27-24 over et Ikast-lag med Stine Skogrand, Ane Høgseth og Emilie Arntzen. Bekreftet håndballpresident Randi Gustad til TV 2 at det nærmer seg en avgjørelse rundt hvem som blir ny landslagssjef for håndballgutta. Tirsdag kveld erfarte TV 2 at den nye landslagssjefen blir presentert på en pressekonferanse onsdag kl. 15.00.

- Andersson var en av de beste playmakerne i verden, og Kronborg har jobbet tett med det som er verdens håndballtrener Nicolaj Jacobsen og verdens beste herrelandslag, Danmark, i mange, mange år, sier TV 2s håndballekspert Bent Svele om håndballguttas nye landslagssjef. Om litt over tre måneder er det klart for ny norsk ishockeyfest





tv2sport / 🏆 13. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Charles Leclerc Ferrari Formel 1 Markus Rooth OL Tikjemping Vegas Golden Knights Stanley Cup Henny Reistad Håndball Dansk Mester

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Tingrettsdommer erkjenner straffskyld etter drapEn 18-åring ble tiltalt for rasistisk motivert drap etter å ha endret sin forklaring. Rettssaken ble avholdt i Oslo tingrett.

Read more »

Malaysia langer ut på sikkerhetskonferanse etter at Norge kansellerte forsvarsavtaleMalaysias tyr til kraftig skyts etter at Norge har kansellert en omfattende forsvarsavtale med landet.

Read more »

EU-kommi­sjonen vil lempe på utslipps­regler for olje og gass etter norsk pressBeslutningen kommer etter samlet press fra USA, Norge og petroleumssektoren.

Read more »

Putin blir hånet: – Er han full?Et «uberegnelig» USA skaper etterspørsel etter alternative systemer, og Ukraina ser seg om etter partnere.

Read more »