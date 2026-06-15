Charlie Javice søker presidentbenådning fra Trump etter svindeldom mot JPMorgan

Gründeren Charlie Javice, dømt for bedrageri knyttet til salget av Frank til JPMorgan, forsøker nå å få en benådning fra president Donald Trump. Saken har ført til store kostnader og negativ oppmerksomhet for banken og involverer høye politiske og juridisiske myndigheter.

Charlie Javice , gründeren bak det finansielle oppstartsselskapet Frank , dømt for svindel mot JPMorgan Chase, søker nå en presidentbenådning fra Donald Trump . Hun ble i september dømt til over syv års fengsel for å ha presentert manipulert kundedata for å lokke banken til å kjøpe selskapet for 175 millioner dollar i 2021.

Ifølge The Wall Street Journal har hun personer i nærheten av Trump-administrasjonen for å sikre støtte, i et tiltak som understreker den politiske og juridiske kompleksiteten til saken. Saken har vært en veggren for JPMorgan og konsernsjef Jamie Dimon, som har måttegå med store kostnader for å håndtere den negative publisiteten. Dette inkluderer utgifter på millioner av dollar i advokatverk etter et mislykket oppkjøp sometter hånd.

Javice har alltid hevdet at prosessen har vært urettferdig og bedt om tilgivelse, men juryen fant henne skyldig på fire tiltalepunkter for å ha skapt falsk dokumentasjon som angav at Frank hadde fire millioner unge kunder, noe som viste seg å være en brøkdel av det reelle tallet. Påtalemyndigheten påsto at hun bevisst løy for å øke verdien av selskapet.

Selv etter domfellelsen har hun fortsatt støttespillere, inkludert mediefokusert investor Marc Rowan fra Apollo Global Management, som vitnet til hennes fordel og ba om mildhet. Nå ser hun mot Det hvite hus der Trump planlegger å utdype 250 benådninger i forbindelse med USAs 250-årsjubileum. En tjenestemann understreker at presidenten til slutt vil ta endelig avgjørelse





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