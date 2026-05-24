Cheikh Mbacke Diop har en marerittdag i Brann-debuten

Cheikh Mbacke Diop (20) hadde en skikkelig marerittdag i sin første Brann-kamp fra start. Han ble involvert i to baklengs og laget straffe, og også ble han nødt til å bytte ut Sondre Brunstad fet etter en brutal takling.

BODØ: Cheikh Mbacke Diop (20) spilte sin første Brann -kamp fra start. Det ble et skikkelig mareritt for stopperen. Tidligere Brann -spiller Ole Didrik Blomberg åpnet feste for de gulkledde, mens Håkon Evjen scoret de to siste på det som skulle bli en marerittdag for Brann s stopperdebutent Cheikh Mbacke Diop .

Eksperten Yaw Amankwah mente at det var i ferd med å bli en av de verste debutene fra start for en Brann-spiller som han kunne huske. Han mente at Diop hadde vært involvert i to baklengs og nå også laget straffe. Da Glimt tok ledelsen ble Diop og Pallesen Knudsen stående og se på hverandre, da Kasper Høgh sendte ballen til Blomberg som lobbet inn 1-0 mot sin gamle arbeidsgiver.

Pallesen Knudsen mente at de ikke kunne legge skylden på hverandre. Eksperten Amankwah mente at Diop hadde hatt en svak omgang og ikke hadde vist noe som tilsier at han skulle være verdt pengene som var brukt. Seks minutter ut i den andre omgangen vartet Vetle Dragsnes opp med et grusom feilpasning.

Diop forsøkte å ordne opp, men endte opp med å lage straffespark da han satte inn en brutal takling på Sondre Brunstad fet, som ble liggende å vri seg i store smerter og måtte byttes ut. Fotballeksperten mente at det var en vill måte å takle på og at Diop skilte litt. Det hjelp ikke for Brann eller Brunstad Fet





