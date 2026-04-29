Chelsea i desperat managersøk etter Rosenior-exit – Iraola øverst på ønskelisten

Chelsea er på jakt etter en ny hovedtrener etter den brå avskjedigelsen av Liam Rosenior. Andoni Iraola er den foretrukne kandidaten, men konkurranse fra Manchester United og andre navn som Cesc Fàbregas og klubblegender som John Terry og Frank Lampard er også i spill.

Chelsea s søk etter en ny hovedtrener har nådd et kritisk punkt etter den overraskende og kortevarige perioden til Liam Rosenior . Etter kun 106 dager i stillingen ble Rosenior avskjediget, og klubben står nå overfor en omfattende og utfordrende prosess for å finne en permanent erstatter.

Situasjonen er komplisert av at midlertidig trener Calum McFarlane har ledet laget til en bemerkelsesverdig FA-cupfinale, noe som legger ytterligere press på styret for å finne en løsning som kan sikre langsiktig suksess. Jakten på en ny manager har utløst en intens konkurranse bak kulissene, der Chelseas ledelse febrilsk forsøker å identifisere en kandidat som kan gjenopprette stabilitet, gjenopplive den vinnende kulturen på Stamford Bridge, og trives i det krevende miljøet som preger Vest-London.

For øyeblikket er Andoni Iraola den mest attraktive kandidaten for Chelsea. Den spanske treneren har allerede annonsert at han vil forlate sin stilling i Bournemouth ved sesongslutt, etter en periode preget av positive resultater og utvikling. Rapporter indikerer at Iraola har signalisert interesse for Chelsea-prosjektet, og ser potensial i klubben. Dette representerer imidlertid et betydelig karriereskritt for 43-åringen, og det er ingen tvil om at den økonomiske attraktiviteten ved Chelsea-jobben spiller en viktig rolle i hans vurdering.

Samtidig har journalist Fabrizio Romano rapportert at Iraola også er åpen for en overgang til Manchester United, noe som kan komplisere Chelseas forsøk på å sikre hans tjenester. Konkurransen fra andre storklubber gjør situasjonen enda mer utfordrende for Chelsea. I tillegg til Iraola, vurderer Chelsea også andre profilerte kandidater. Cesc Fàbregas er et navn som vekker stor interesse, både på grunn av hans tidligere tilknytning til klubben og hans anerkjente taktiske evner.

En ansettelse av Fàbregas vil bli sett på som en emosjonell og strategisk gevinst for Chelsea. Utfordringen ligger i at hans nåværende arbeidsgiver, Como, er sterkt imot å slippe ham fri. Chelsea fortsetter imidlertid å legge press på Como for å få til en avtale. Videre har det vært spekulasjoner om at enkelte styremedlemmer i Chelsea ønsker å hente tilbake klubblegender som John Terry eller Frank Lampard.

Tanken er at deres ikoniske status og erfaring kan bidra til å gjenopprette moralen og kampånden i et lag som har slitt med å finne stabilitet. Disse alternativene representerer en mer risikofri tilnærming, men det er usikkert om de vil være i stand til å levere de resultatene som kreves for å løfte Chelsea tilbake til toppen av engelsk fotball.

Beslutningen om hvem som skal lede Chelsea inn i fremtiden vil være avgjørende for klubbens fremtidige suksess, og styret står overfor en vanskelig oppgave med å velge den rette kandidaten





