Chelsea i dyp krise: Frykter manglende fundament etter historisk svak rekke

Chelsea sliter tungt i Premier League etter en historisk måltørke og en rekke tap. Mens Marc Cucurella etterlyser rutine, prøver Liam Rosenior å bygge langsiktig suksess midt i en storm av kritikk.

Chelsea befinner seg i en dyp sportslig krise som preger hele Premier League -landskapet. Den tidligere Chelsea -stjernen Marc Cucurella var tidligere denne måneden svært kritisk til egen klubb, og han var ikke nådig i sin dom over retningen klubben har tatt. Hans hovedargument var at Chelsea har satset for tungt og ensidig på unge talenter, uten å sørge for den nødvendige blandingen av erfaring og rutine som kreves for å kjempe om de gjeveste trofeene.

Denne mangelen på tyngde i troppen har blitt smertelig tydelig utover vårsesongen, hvor laget har fremstått som både ubalansert og mentalt slitne. Da Liam Rosenior ble hentet inn som ny hovedtrener den 6. januar, var det i kjølvannet av en svært anspent situasjon mellom klubbledelsen og den avgåtte Enzo Maresca. Rosenior, med erfaring fra Hull City og søsterklubben Strasbourg, står nå overfor en oppgave som virker å være i ferd med å knekke både spillere og støtteapparat. Situasjonen på Stamford Bridge er intet mindre enn bekymringsfull. Etter det forsmedelige 0-1-tapet mot Manchester United, er fasiten nå seks tap på de siste syv kampene. Det mest alarmerende er kanskje den offensive tørken; Chelsea har nå gått fire strake Premier League-kamper uten å finne veien til nettmaskene, en statistikk som ikke har vært verre på 28 år. Dette er tall som sender sjokkbølger gjennom supporterne og reiser fundamentale spørsmål om klubbens strategi. Er problemet spillernes manglende evne til å omstille, eller er det den ekstreme utskiftningen av trenere som siden 2021 har inkludert navn som Lampard, Tuchel, Potter, Pochettino og Maresca som nå krever sitt offer? Historikken viser at Chelsea-eierne sjelden har vist tålmodighet, noe som gjør troen på langsiktighet hos både spillere og fans svært skjør. Til tross for de begredelige resultatene, insisterer Liam Rosenior på at han nyter full tillit fra ledelsen. I et intervju med Sky Sports uttrykte han at dialogen med sportsdirektørene er svært god, og at det hersker enighet om at klubben må snu den negative trenden umiddelbart. Rosenior hevder at han føler hundre prosent støtte, samtidig som han insisterer på at klubben jobber med et langsiktig perspektiv for å sikre vedvarende suksess. Spørsmålet som henger i luften er om dette er en reell endring i klubbens filosofi, eller om Rosenior befinner seg i en illusjon. Med tanke på de siste måneders prestasjoner ville enhver forgjenger i stolen for lengst ha blitt sagt opp. Chelsea-miljøet trenger desperat kontinuitet, men i en klubb hvor forventningene om tittelseier alltid ligger som et tungt teppe over Stamford Bridge, er tålmodigheten en mangelvare. Fremtiden for både Rosenior og Chelsea hviler nå på om man faktisk klarer å bygge et fundament, eller om dette bare er nok et kapittel i en rekke med ukloke beslutninger som har sendt londonklubben ut i et sportslig uføre som de foreløpig ikke ser ut til å ha en enkel vei ut av





