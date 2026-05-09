The article discusses the possibility of finding hope in Chelsea's potential turnover, considering the value of 1.8 billion pounds in human assets. It highlights the mismanagement and poor decision-making of the club's leadership, particularly in the transfer market, and the need for a significant clearance of deadweight players this summer.
I et mulig desperat forsøk på å finne håp for Chelsea s opprydning, har vi vurdert hva 1,8 milliarder pund kan kjøpes med i menneskelige eiendeler - og konkludert med at det kreves et kjempesalg av dødvekt denne sommeren.
BlueCo er utvilsomt en ondskap i det som fortsatt utgir seg for å være en fotballklubb, men som har blitt behandlet som et private equity-eksperiment av de selvutnevnte smarteste folkene i rommet - folk som gang på gang har vist seg å være de aller tåpeligste. Mange av feilene deres - men slett ikke alle - har dreid seg om en helt unik tilnærming til overgangsvinduet, hvor de har brukt en absurd mengde penger for å gjøre Chelsea betydelig dårligere til fotball.
Modellen har feilet spektakulært, og 12 av de 26 spillerne i den nåværende troppen bør selges for å gjøre plass til neste lass av tenårings talenter. De brukte 427 millioner pund på disse amatørene
Chelsea Transfer Market Deadweight Players Private Equity Football Club
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Cesc Fàbregas gir Chelsea det svaret alle forventerDe beste ligaene i Europa. Fra Norge. For deg.
Read more »