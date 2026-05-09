The article discusses the possibility of finding hope in Chelsea's potential turnover, considering the value of 1.8 billion pounds in human assets. It highlights the mismanagement and poor decision-making of the club's leadership, particularly in the transfer market, and the need for a significant clearance of deadweight players this summer.

I et mulig desperat forsøk på å finne håp for Chelsea s opprydning, har vi vurdert hva 1,8 milliarder pund kan kjøpes med i menneskelige eiendeler - og konkludert med at det kreves et kjempesalg av dødvekt denne sommeren.

BlueCo er utvilsomt en ondskap i det som fortsatt utgir seg for å være en fotballklubb, men som har blitt behandlet som et private equity-eksperiment av de selvutnevnte smarteste folkene i rommet - folk som gang på gang har vist seg å være de aller tåpeligste. Mange av feilene deres - men slett ikke alle - har dreid seg om en helt unik tilnærming til overgangsvinduet, hvor de har brukt en absurd mengde penger for å gjøre Chelsea betydelig dårligere til fotball.

Modellen har feilet spektakulært, og 12 av de 26 spillerne i den nåværende troppen bør selges for å gjøre plass til neste lass av tenårings talenter. De brukte 427 millioner pund på disse amatørene





