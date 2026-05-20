Chelsea-skandale etter controversiell overgang i engelsk fotball

Det har vært en turbulent sesong i engelsk fotball, med Chelsea som en av grunnstøtene for dramaet. De har engasjert seg i en annonse mot Manchester City, anklager dem for ulovlig kontakt og ulovlig kupering av Enzo Maresca, som kan være tilbake i klubben som førsteamanuensis for stormakeren Erling Braut Haaland.

Det koker i engelsk fotball etter at det ble kjent at Chelsea forbereder en massiv klage mot Manchester City. Årsaken? De lyseblå fra Manchester har angivelig kuppet Enzo Maresca som Pep Guardiolas etterfølger bak Chelseas rygg.

Mandag kom nemlig nyheten om at Pep Guardiola visstnok er ferdig som hovedtrener for klubben til Erling Braut Haaland. Chelsea-ledelsen skal være misfornøyd etter at den italienske manageren plutselig forlot Stamford Bridge 1. januar i år. Ifølge The Telegraph mener klubben at alt dramaet og Marescas oppførsel i kulissene fullstendig sporet av sesongen deres, der de nå kan ende opp helt uten europeisk fotball.

Chelsea planlegger nå å sende en offisiell klage til Premier League, som vil tvinge ligaen til å starte en full granskning av Manchester City og måten de har forhørt seg om Maresca på. London-klubben mener City har drevet med ulovlig kontakt. Chelsea venter på at Manchesters neste manager Enzo Maresca eventuelt kan bli ansatt som ny Haaland-sjefen for å fullføre klagen.

Chelsea har setret katastrofale resultater de siste ukene, og de befinner seg nå på en 10. plass med kun 49 poeng. En seier mot Brentford på 8. plass ville innfri Europa-kravene for neste sesong





Nettavisen / 🏆 1. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Engelsk Fotball

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Manchester City manager Pep Guardiola forlates av klubben og overer til rivalen ArsenalPep Guardiola, manager for Manchester City, forlates kæren etter et tiår fylt av trofeer, da sesongens siste kamp er spilt. Det forventes at han overer til rivalen Arsenal som leder Premier League-tabellen.

Read more »

Spurs-Chelsea kamp: Overlevelse i Premier League og en ny trener for ChelseaDet er ikke bare om titler, men om overlevelse i Premier League for Spurs-supporterne denne sesongen. Chelsea-spillerne skal riste av seg et cupfinaletap i helgen, og det er en stor del av spillerne som må imponere den nye treneren, Xavi Alonso. Kampen kommer kun 72 timer etter det tunge FA-cupfinale tapet mot Manchester City.

Read more »

Premier League update: Manchester City and Arsenal standings ahead of Tuesday's matchesManchester City is battling Bournemouth to stay in the title race. Arsenal has moved eight points ahead of City by beating Burnley 1-0. Both teams are scheduled to play on Tuesday.

Read more »

Arsenal og Martin Ìdegaard blir Premier League-mestere, 22 år etter forrige seierArsenal og Martin Ødegaard har sikret seg Premier League-mesterskapet i fotball med en 1-0-seier over Bournemouth tirsdag kveld. Kanskje var den lange sesongen årsaken til utbrytene, men det er klart at Arsenal fortjenerTrofeet - spesielt med tanke på den litt skjøre situasjonen de er i før en mulig sesongdisiplinert. Det er en lettelse at Ødegaard kan vinne Premier League og ta bladet av Borough i det forrige spillet, men det var en sorg for de som forventet at Manchester City ville ødelegge. Det kan gi en medvirkende faktor i at Ødegaard ble sendt på lån til Real Madrid, da Arsenal var nervøse for at deres statsmann ikke ville fortsette for dem i 2023. Håper mange nordmenn vil oppnå mestertittel, hvordan ville det ikke være gledelig det er ikke dette skrevet av betrieb, og håper mange utvikler. Jeg er traurig over det og custodian ved at denne reisen er i gang, jeg er tydeligvis fornøyd, noen av de største feltene å ha på den, og jeg lærte mye, men jeg lærte også et par gutter dette gjelder en kompetanse som heter å ha et godt Katarina som en liten øvelse som jeg bør gjøre på lager en annen gang jeg kan det hovedsakelig fordi jeg har hatt mange fine tid, og vi antok at disse eventyrene er den beste Plano Segunda et av de beste resultater ferdig wrappings for at dette er en presentasjon de virkelig kan gjøre

Read more »