Chelsea til FA-cupfinalen etter seier over Leeds

Enzo Fernández' mål sikret Chelsea finaleplass i FA-cupen etter en 1-0 seier over Leeds på Wembley. Kampen var preget av kontroverser og et nylig managerbytte i Chelsea.

Chelsea er klare for FA-cupfinalen etter en knapp 1-0 seier over Leeds på Wembley . Den avgjørende scoringen kom fra Enzo Fernández etter 23 minutters spill, og sikret London-klubben deres 17. finaleplass i den prestisjetunge turneringen.

Kampen var preget av intensitet og flere kontroversielle situasjoner, men Chelsea klarte å holde unna og sikre avansementet. Chelsea tok ledelsen tidlig i kampen da Enzo Fernández stanget ballen i nettmaskene etter et hjørnespark. Målet ga Chelsea momentum, men Leeds svarte med å yppe seg og skape flere farlige situasjoner. Like etter scoringen oppsto en situasjon som skapte mye oppmerksomhet.

Chelsea-back Marc Cucurella gikk i bakken etter at hånden til Leeds-spiller Dominic Calvert-Lewin tilsynelatende satte seg fast i hårmanken hans. VAR (Video Assistant Referee) gjennomgikk situasjonen nøye, men valgte til slutt å ikke gripe inn. Denne hendelsen minnet mange om en lignende situasjon for knappe to uker siden, da Calvert-Lewin ble dratt i hestehalen av Manchester Uniteds Lisandro Martínez. Den gang resulterte det i et rødt kort for Martínez, noe som Manchester United-trener Michael Carrick mente var en feilaktig avgjørelse.

– Det er en av de verste dommeravgjørelsene jeg har sett. Sjokkerende, uttalte Carrick etter kampen. Kontrasten mellom de to situasjonene skapte debatt og spørsmål om VARs konsistens. Chelsea har nylig gjennomgått en turbulent periode med managerbytte.

Liam Rosenior ble sparket etter kun drøyt tre måneder i jobben, til tross for å ha fått en langtidskontrakt. Calum McFarlane, som tidligere hadde hatt treneransvaret i en kamp mot Manchester City, har nå tatt over som midlertidig manager og vil lede laget gjennom resten av sesongen. McFarlane har en viktig oppgave foran seg, nemlig å forberede laget til finalen og forsøke å sikre klubbens niende FA-cupseier.

Chelseas vei til finalen har vært imponerende, og seieren over Leeds viser at laget er i god form. De har vist stabilitet og evne til å vinne jevne kamper, noe som er avgjørende i en turnering som FA-cupen. Motstander i finalen blir Manchester City, som slo Southampton 2-1 i sin semifinale. Kampen mot Southampton var også tett og spennende, med Southampton som tok ledelsen sent i kampen.

Men Manchester City viste sin kvalitet og snudde kampen i tide. Manchester City har tapt de to siste FA-cupfinalene, og vil være desperate etter å vinne turneringen denne gangen. De vant sist FA-cupen i 2023, og har vært tapende finalist i de tre foregående årene. Chelsea vant FA-cupen sist i 2018, og har vunnet turneringen totalt åtte ganger.

For Leeds fortsetter ventetiden på en FA-cupfinale. Klubben har ikke vært i finalen siden 1973, da de tapte for Sunderland. Deres siste cuptittel kom året før, i 1972. Finalen mellom Chelsea og Manchester City lover å bli en stor fotballfest, med to av Englands beste lag som kjemper om pokalen.

Kampen vil bli spilt på Wembley, og forventes å trekke et stort publikum. Begge lag har sterke tradisjoner i FA-cupen, og vil gjøre alt for å sikre seg seieren. Chelsea vil forsøke å vinne sin niende FA-cup, mens Manchester City vil prøve å bryte sin finaleforbanelse og vinne sin syvende tittel





