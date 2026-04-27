Chelsea sikret seg en plass i FA-cupfinalen, mens Russland sliter med tap i Ukraina og en forverret økonomisk situasjon. Artikkelen belyser både fotballhendelsene og den geopolitiske utviklingen.

Chelsea er klare for FA-cupfinalen etter en hardt kjempet seier over Leeds . Kampen var tett, men Chelsea viste seg å være sterkest og sikret seg sin 17. finaleplass i turneringen.

Tidligere denne sesongen var det kontroverser rundt en lignende situasjon med Manchester United-spiller Lisandro Martínez, som fikk rødt kort for en lugging på Dominic Calvert-Lewin. Spørsmålet om hva som faktisk skjedde i Chelseas kamp, om det var en bevisst handling eller et uhell, er fortsatt åpent for diskusjon. Mjelde, en kommentator, mente at situasjonen ikke var like tydelig som Martínez' utvisning, og antydet at Calvert-Lewins tykke hår kan ha spilt en rolle.

Chelsea har vunnet FA-cupen åtte ganger tidligere, mens de venter på å møte enten Manchester City eller Coventry City i årets finale. Manchester City jakter sin første tittel siden 2023, men har tapt de to siste finalene. Leeds' ventetid på en ny finale strekker seg tilbake til 1973. Samtidig meldes det om en stadig vanskeligere situasjon for Russland i krigen i Ukraina.

Kirkegårdene fylles opp med døde soldater, og rekrutteringen av nye soldater blir stadig vanskeligere. Ifølge norsk ekspert Arne Bård Dalhaug er fremgangen for russiske styrker i stor grad stoppet opp, og trenden med rekruttering er nedadgående. Russland anslår selv at over 1,3 millioner soldater er drept eller alvorlig såret siden invasjonen startet i februar 2022. Problemet med rekruttering har blitt mer tydelig siden slutten av 2023, og myndighetene sliter med å lokke nok soldater med lønninger og andre fordeler.

Sanksjonene mot Russland spiller en stor rolle i denne utviklingen. Det kommer også rapporter om at selv lojale støttespillere av Putin, som advokat Ilya Remeslo, nå krever at han stilles for retten for krigsforbrytelser. Den økonomiske situasjonen i Russland forverres også raskt. Sveriges militære etterretnings- og sikkerhetstjeneste advarer om at Russland er på vei mot en økonomisk katastrofe.

Tallene i Russland manipuleres, og landet er avhengig av vedvarende høye oljepriser for å finansiere krigen. Den russiske krigsøkonomien er ikke bærekraftig, og selv med økte oljeinntekter må prisen ligge over 100 dollar fatet for å dekke underskuddet. Russland har allerede brukt opp mer enn halvparten av sine sparepenger, og fondets verdi har krympet betydelig siden invasjonen i 2022. Kombinasjonen av dårligere økonomi, tap av arbeidskraft og økende tapstall i Ukraina setter Putin i en stadig vanskeligere politisk situasjon. Situasjonen er alvorlig og kan få store konsekvenser for Russlands fremtid





dagbladet / 🏆 2. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

FA-Cupen Chelsea Leeds Russland Ukraina Krig Økonomi Putin

United States Latest News, United States Headlines

