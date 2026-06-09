Child's decision to break contact with a 'good enough' parent: understanding and addressing the issue

The article discusses a complex issue where children break contact with a parent who is considered a 'good enough' parent, without any signs of abuse or neglect. The author, Cathrine V. Felix, highlights the challenges faced by the help system in addressing such situations. The article also raises concerns about the long-term impact of such decisions on children and their relationships with their parents.

Det er en underkommunisert problemstilling at barn avviser kontakt med en forelder som er en god nok forelder, skriver Cathrine V. Felix. Hvordan skal vi forholde oss til et barn som avviser en av foreldrene uten at det har vært vold, overgrep eller omsorgssvikt?

I år snakker psykologene Frode Thuen og Maria Abrahamsen om barn som bryter kontakten med foreldrene. De snakker om barn som velger å avslutte kontakten. Men dette fenomenet er ikke begrenset til voksne mennesker med lang livserfaring. Også mindreårige barn kan bryte kontakten med en forelder.

Dette forekommer først og fremst i konfliktfylte samlivsbrudd og samværskonflikter. Hjelpeapparatet har ingen opplagte løsninger i disse tilfellene. I møte med alvorlige påstander, motstridende fremstillinger og mye vi faktisk ikke vet, kan hjelpere og beslutningstakere bli rådville med hensyn til hva som egentlig er barnets beste. Da kan barnets uttalte mening bli 'løsningen' på samværsspørsmålet, i mangel av en klarere forståelse av hva som kunne bedret situasjonen for barnet.

Det bør være klart for enhver at når et barn mister kontakt med en forelder, og i disse tilfellene ofte også hele slekten til denne forelderen, kan konsekvensene bli svært alvorlige. Relasjoner mellom barn og foreldre er ikke trivielle forbindelser som uten videre kan erstattes eller nullstilles. Barn skal beskyttes mot psykisk og fysisk vold, overgrep og omsorgssvikt. Men en underkommunisert problemstilling er tilfeller der barn avviser kontakt med en forelder som er en god nok forelder.

Spørsmålet er hvordan samfunnet bør forholde seg til situasjoner der et barn avviser en av foreldrene, uten at det foreligger vold, overgrep eller omsorgssvikt, og der relasjonen tidligere har vært god. Slike foreldrebrudd kan også gjelde barn som er nevrodivergente og derfor kan være særlig sårbare i konfliktfylte familiesituasjoner. Dersom man ikke kjenner til fenomenet, kan det være vanskelig å forstå at et barn kan ta avstand fra en god nok forelder.

Dette er komplekst, men en mulig forklaring på barns avstandstagen kan være omfattende kommunikasjonsproblemer mellom skilte foreldre. Barnet kan havne i en lojalitetskonflikt og gradvis føle seg tvunget til å velge side. I slike situasjoner kan avvisningen av den ene forelderen utvikle seg til en måte barnet håndterer emosjonell belastning på, uten at dette står i forhold til forelderens faktiske handlinger og omsorgsutøvelse. Frode Thuen tok dette temaet opp i A-magasinet 15. mai.

Han beskriver et hjelpeapparat som i mange tilfeller ikke lykkes med å hjelpe. Å skille tydelig mellom tilfeller der barnet har behov for beskyttelse fra en forelder, og tilfeller der avvisningen kan være uttrykk for foreldrefremmedgjøring. I førstnevnte situasjon kan kontaktbrudd være en legitim løsning. Barn skal naturligvis beskyttes mot foreldre som utøver vold, skader eller ikke er i stand til å gi forsvarlig omsorg.

Men vi bør være varsomme med å tolke all avstandstagen som rimelig, og uttrykk for barnets helt selvstendige mening. Det er et grunnleggende godt prinsipp at barns følelser skal anerkjennes, men anerkjennelsen kan gli over i at voksne ukritisk bekrefter barnets ønske om å bryte kontakt. Det er imidlertid en viktig forskjell mellom å validere et barns følelser og å la barnet alene definere rammene for relasjonen til en forelder.

Når barns sterke avvisning blir bekreftet uten at de underliggende årsakene undersøkes grundig, kan det bidra til at barnet utvikler og forsterker en unngåelsesstrategi i møte med utfordringer, fremfor at problemer bearbeides. Barnet kan lære at vanskelige relasjoner skal håndteres ved å trekke seg unna, snarere enn å stå i og arbeide gjennom konflikten. På sikt kan dette gjøre barnet mer utrygt og i verste fall skape livsvarige vansker med å håndtere nære relasjoner.

Jeg ser på det som et stort svik mot barn og unge. Når dagens tenåringer blir 50–60 år, vil de muligens komme til å spørre seg: ‘Hvorfor hadde ikke jeg mer kontakt med besteforeldrene mine? Hvorfor var det ingen som krevde det av meg? ’ Det er et ubehagelig, men nødvendige spørsmål.

For hvordan skal samfunnet klare å beskytte barn mot reell omsorgssvikt, uten samtidig å bidra til kontaktbrudd som på sikt kan skade både barnet og relasjonen til en omsorgsfull forelder





Dagsavisen / 🏆 25. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Child's Decision Good Enough Parent Communication Problems Conflict In Families Impact On Children Help System's Challenges Long-Term Consequences

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Norwegian Entrepreneur Moves to Sweden, Citing Tax and Talent FactorsReaction to the news of a Norwegian entrepreneur, Sebastian Linge Schwaiger, who plans to move to Stockholm, citing three main reasons for his decision. The young and ambitious business leader highlights the greater willingness and tradition of investing in startups among the Swedes, as well as the potential for faster innovation and better talent acquisition in Sweden compared to Norway.

Read more »

Forlovet etter bruddetCathrine Montero Moen fikk ja i Spania.

Read more »