A significant development occurred when the Chinese bank The Export & Import Bank of China announced on May 13th that it had sold all of its 34.02 million shares in Prosafe, which results in it holding no shares in the company henceforth. This transaction will reduce the bank's stake below the 5% threshold set by the company's shareholders agreement. Additionally, Sundt AS has acquired 2,4 million shares of Link Mobility, bringing the total number of shares owned by them to 17,1 million, following a public statement. Meanwhile, Norway's export of goods increased by 20.9% in April 2022, with an improved trade deficit of 58.2%. Moreover, Norwegian oil exports escalated to an unprecedented 61.4 billion in April, increasing by 86% compared to the same period the previous year. Furthermore, the course of S&P 500 and NASDAQ tied a new high, leading to an increase in overall stock prices. Furthermore, there was excitement surrounding Cerebras, a company focused on artificial intelligence, as it announced a 68% jump in its stock price as its CEO reported a strong Q1 growth. As a result, Cerebras became the top IPO of 2022 so far, in terms of valuation. Lastly, there is an alleged warning from the Chinese President to the American President Trump on the importance of resolving the Taiwan issue, indicating potential disputes between the two nations.

Den kinesiske banken The Export & Import Bank of China solgte 13. mai alle sine 34,02 millioner aksjer i Prosafe, ifølge en børsmelding fra selskapet fredag.

Etter transaksjonen sitter banken igjen uten aksjer i riggselskapet, tilsvarende 0 prosent av aksjekapitalen og stemmerettighetene. Dermed faller eierandelen under flaggegrensen på 5 prosent. Sundt AS har kjøpt 2,4 millioner aksjer i Link Mobility, og eier etter transaksjonen 17,1 millioner aksjer i selskapet. Det fremgår av en børsmelding.

Foto: Marit Hommedal / NTB Norge eksporterte varer for 176,7 milliarder kroner i april 2026, en økning på 20,9 prosent sammenlignet med samme måned i fjor. Handelsbalansen endte på 84,2 milliarder kroner i april, opp 58,2 prosent fra april i fjor. Råoljeeksporten utgjorde 61,4 milliarder kroner i april, hele 86 prosent høyere enn samme måned i fjor. Oljeprisen er opp hele 77 prosent de siste 12 månedene, etter at Iran-krigen har ført til et stengt Hormuzstredet.

Fastlandseksporten hadde derimot en svakere utvikling. Eksporten fra fastlandet falt 8,2 prosent sammenlignet med april i fjor og endte på 59,9 milliarder kroner. Eksporten av fisk, krepsdyr og bløtdyr falt 4,9 prosent til 12,7 milliarder kroner. S&P 500-indeksen bikket over 7.500 poeng for første gang.

Både den og Nasdaq-indeksen nådde enda en ny rekordnotering. Flere AI-relaterte aksjer bidro til oppgangen. Cisco steg mer enn 13 prosent etter tallslipp, mens Cerebras endte opp mer enn 68 prosent i sin børsdebut. Aksjen hadde en kurs på 311,07 dollar da Wall Street stengte kl. 22.

Det er opp mer enn 68 prosent fra noteringskursen på 185 dollar. Cerebras er årets største børsnotering på Wall Street så langt, ifølge Bloomberg. AI-selskapet er et av flere som forsøker å ta opp konkurransen med AI-gigant og databrikkeprodusent Nvidia. Cerebras er særlig kjent for sin såkalte «wafer-scale»-teknologi, der én stor brikke erstatter mange mindre prosessorer.

Selskapet har fra tidligere landet en stor avtale med ChatGPT-eier OpenAI. Selv om det er stengt på Oslo Børs og i Norden torsdag i anledning Kristi himmelfartsdag, er det åpent på børsene på resten av kontinentet. På de store børsene er det oppgang rundt 13.30, samtidig som USAs president Donald Trump er i Kina på besøk hos sin motpart Xi Jinping. Xi og Trump sitter torsdag ettermiddag i bankettmiddag i Beijing.

Der har begge gitt uttrykk for gode møter, og enighet rundt flere temaer. Samtidig har Trump invitert Xi til Washington i september. Dof har kommet til enighet om å selge Skandi Connector. Kabelleggingsfartøyet er ventet å bli levert til sin nye eier i tredje kvartal, skriver selskapet i en melding thursday





