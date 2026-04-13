Chloe Cherry om «Euphoria»: – Jeg var nervøs for at folk skulle dømme meg

Chloe Cherry, kjent fra «Euphoria», åpner seg om bekymringer rundt kroppsbilde og nakenhet i et intervju. Hun snakker om nervøsitet i forbindelse med en sexscene og hvordan hun har taklet kommentarer om utseende.

– Herregud, hva vil folk tenke når de ser kroppen min? sier Chloe Cherry åpenhjertig til VG. Selv om hun har en fortid som pornofilmskuespiller, betyr ikke det at hun automatisk er komfortabel med nakenhet foran kamera. Da Cherry ble bedt om å gjøre en sexscene, gruet hun seg. – Jeg er veldig selvbevisst når det gjelder kroppen min, så det gjorde meg veldig nervøs, forklarer hun.

VG snakker med skuespilleren via Zoom i forbindelse med sesong tre av suksesserien «Euphoria», der Cherry spiller den sløve og rusavhengige Faye. Tidlig i sesongen må hun utføre en eksplisitt intimscene hvor lite overlates til fantasien. – Jeg tenkte: Herregud, jeg er så nervøs for at folk skal se kroppen min og dømme meg. Jeg ville ikke at folk skulle si at jeg ser stygg ut. Folk kan være slemme, sier hun. Bekymringen kommer ikke helt ut av det blå. Etter hennes inntreden i «Euphoria» haglet det med kommentarer om utseende hennes, spesielt leppene. – Det er helt vilt hvor mange som snakker om at leppene mine er så store. Det har vært helt surrealistisk. Det er sprøtt og rart å se memes og sånt om det, fordi disse samtalene handler om kroppen min, og jeg har ikke helt klart å forstå hva som er greia, sa Cherry til Variety da. Under VGs intervju får hun støtte fra kollega Martha Kelly (58), som spiller antagonisten Laurie i «Euphoria». – Jeg vil bare skyte inn og si: en naturlig, utrolig vakker person sitter ved siden av meg. Alle er selvbevisste, men Chloe er en slående vakker person. – Takk, takk, takk! responderer Cherry. Det vakte stor oppmerksomhet da Cherry ble castet til HBO-serien i sesong to. Overgangen fra pornofilm til en stor, kritikerrost dramaserie var uvanlig. Da det ble kjent hvem hun var ble det viral interesse rundt henne, og klipp fra pornofortiden spredte seg på sosiale medier. Med sin særegne stil, trege replikklevering og litt «ute av det»-oppførsel tok fansen henne fort under sine vinger. Hun ble raskt en av de mest minneverdige birollekarakterene i serien, og gikk fra rundt 500.000 til over 1,1 millioner følgere på Instagram over natten. – Hva betyr det for deg at publikum ikke bare aksepterer deg i rollen, men heier på deg? – Det finnes en sang som går sånn: «Hated or loved, but the underdog is on top.» Og det kjenner jeg meg virkelig igjen i, svarer Cherry lurt til VG. Og selv om hun var nervøs for sexscenen, erkjenner hun at den kledde serien. – Sett bort fra min nervøsitet, passet scenen veldig godt for karakterene. Den ga mening i historien.





