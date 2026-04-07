Christian Borch om NRKs endring: Fra objektiv nyhetsformidling til kommersiell tabloid

Den tidligere NRK-profilen Christian Borch reflekterer over endringene i statskanalen. Han kritiserer utviklingen mot en mer tabloid profil og bekymrer seg for kommersielle interessers innflytelse på nyhetsformidlingen. Borch mener at NRK må holde fast ved sine grunnleggende verdier om objektivitet og saklighet.

Christian Borch , et kjent ansikt og en institusjon i NRK gjennom flere tiår, reflekterer over endringene han har sett i statskanalen. I et intervju med Dagbladet, deler den tidligere «Dagsrevyen»-ankeret sine tanker om utviklingen av NRK , spesielt med tanke på nyhetsformidlingen. Borch, som begynte i NRK i 1978 som utenriksreporter og senere ble nyhetsanker, ser at NRK har endret seg betydelig siden hans tid.

Han uttrykker bekymring for en utvikling mot en mer tabloid profil, og mener dette er i strid med en offentlig kringkasters oppgave. Borch mener at kommersielle interesser har fått for stor innflytelse, og at dette går på bekostning av de grunnleggende verdiene om objektivitet, saklighet og nøytralitet som han mener var kjernen i NRKs nyhetsdekning. Han peker på at mens nyhetsavdelingen stort sett holder fast ved disse prinsippene, har resten av virksomheten tatt en annen retning. Borch beskriver hvordan han opplevde at det skjedde en endring allerede mens han var i «Dagsrevyen», og at det journalistiske ble mer kommersielt orientert. Han nevner også endringene på NRKs nettsider, som han mener har blitt utformet for å konkurrere i tabloidmarkedet. Han understreker at dette ikke er en rolle NRK skal ta. Borch husker tilbake til sin tid i Morgenbladet, en konservativ avis, før han begynte i NRK. Han forteller om en tid preget av en arroganse og nedlatende holdning, som han ikke ønsket å være en del av. Han forklarer at NRK på den tiden var et sted der journalistiske kriterier gjaldt, og seeren ikke skulle kunne vite om en journalist stemte Arbeiderpartiet eller Høyre. Han roser NRK for å ha klart å etablere denne nøytrale holdningen i nyhetsdekningen. Han minnes også mannen som startet fjernsynet, som ikke hadde stor sans for journalister. Men etter omleggingen av nyhetsredaksjonen, ble NRK et sted hvor Borch følte han kunne utøve journalistikk basert på objektivitet og saklighet. Borch er tydelig engasjert i diskusjonen om NRKs utvikling og hvordan kommersielle interesser påvirker kvaliteten på nyhetsformidlingen. Han er bekymret for at de grunnleggende verdiene blir overkjørt, delvis på grunn av en ny generasjon journalister som er oppvokst med et kommersielt språk. Han ser det som et problem at NRK har tatt en mer tabloid profil, og at dette truer den rollen han mener NRK skal ha som en pålitelig og objektiv nyhetsformidler. Han peker på at dette skjedde allerede før han sluttet i NRK, men at «Urix» klarte å ivareta noen av de gamle verdiene. Borch understreker betydningen av en sterk allmennkringkaster, spesielt i en urolig tid. Han er tydelig i sin kritikk av den kommersielle utviklingen og hva han ser på som en forvitring av de journalistiske verdiene som han mener var grunnleggende for NRK i hans tid. Borch mener at NRK må huske sitt ansvar overfor publikum og ikke la seg styre av kommersielle interesser. Han håper at NRK kan finne tilbake til de prinsippene som gjorde kanalen til en pålitelig kilde til nyheter og informasjon. Han ser på sin egen tid i NRK som en periode der journalistikken sto i fokus, og der målet var å informere og opplyse publikum. Han uttrykker et ønske om at NRK skal fortsette å være en viktig institusjon i det norske samfunnet. Han minnes også overgangen fra Morgenbladet til NRK, hvor han beskriver at han forlot en verden han ikke ønsket å være en del av for å komme til et sted hvor han kunne utøve journalistikk basert på objektive kriterier. Borch understreker at NRK må fortsette å være en kilde til sannhet og nøytralitet, og ikke la seg påvirke av kommersielle interesser. Han mener at NRK har et ansvar for å ivareta de grunnleggende verdiene om objektivitet, saklighet og nøytralitet. Han mener at NRK må fortsette å være en viktig institusjon i det norske samfunnet. Han avslutter med å understreke at journalistikkens oppgave er å informere og opplyse publikum. Han håper at NRK vil fortsette å være en pålitelig kilde til nyheter og informasjon





dagbladet / 🏆 2. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Nå nekter kvinner å komme hit, ifølge bransjeveteran:Ingen svære høyttalere. Ingen svarte bokser. Bare duftlys, puter og full kvinnedominans: I stuen har mennene tapt, ifølge Norges mest erfarne lydmann i sitt slag. Likevel øker salget. Hva skjer?

Read more »

Thea (27) vil bo i hagen dinMange unge sliter med å komme seg inn på dagens boligmarked. Thea Lindhjem (27) har funnet en løsning hun tror få har tenkt over – men først må hun finne en hage å bo i.

Read more »

NRK-profil Selma Ibrahim om ubehagelig opplevelse på trikkenProgramleder Selma Ibrahim forteller om en ubehagelig opplevelse på trikken i Oslo, der en mann onanerte ved siden av henne. Hun delte historien i NRK-podkasten Utro, håp og kjærlighet.

Read more »

Fly dirigert til Gardermoen på grunn av vind – Borch kritiserer NRKs kommersialiseringEt fly måtte avbryte landingen på Kjevik og sette kursen mot Gardermoen på grunn av kraftige vindkast. Samtidig kritiserer NRK-veteranen Christian Borch kanalens utvikling, og mener kommersielle interesser har overtatt for journalistiske verdier.

Read more »