Christian Borch reflekterer over NRKs utvikling: «Er blitt for tabloid»

Den tidligere NRK-profilen Christian Borch er kritisk til utviklingen i statskanalen. Han mener NRK har blitt for kommersiell og tabloid, og at dette undergraver de journalistiske verdiene.

Christian Borch , et kjent ansikt og en institusjon i NRK gjennom flere tiår, har uttrykt bekymring over utviklingen i statskanalen. I et intervju med Dagbladet reflekterer den tidligere nyhetsankeret over endringene han har sett siden han begynte i NRK i 1978. Borch, som var utenriksreporter, nyhetsanker i «Dagsrevyen» i ti år og programleder for «Urix», er kritisk til det han mener er en økende kommersialisering og tabloidifisering av NRK .

Han beskriver hvordan NRK, som en gang var en institusjon preget av objektivitet, saklighet og nøytralitet, nå har blitt for tabloid og kommersielt orientert. Borch, som begynte i NRK etter å ha jobbet i konservative Morgenbladet, roser den tidligere nyhetsavdelingens fokus på å dyrke journalistikken «rent og hellig». Han påpeker at NRK den gangen, sammen med NTB, var de eneste som hadde objektivitet som et klart kriterium for nyhetsformidlingen. I intervjuet forteller Borch om hvordan NRK har endret seg, spesielt når det gjelder fokuset på kommersielle interesser fremfor de journalistiske verdiene. Han uttrykker bekymring over at de grunnleggende verdiene blir overkjørt, delvis på grunn av at nye generasjoner av journalister er oppvokst med et kommersielt språk. Han ser også at NRKs hjemmesider har endret seg for å konkurrere på tabloidmarkedet, noe han mener er i strid med en offentlig kringkasters mål og mening. Borch mener at NRK ikke skal fokusere på å selge, men heller på å formidle ekte verdier og prinsipper. Han beskriver en bekymringsfull utvikling, hvor kommersielle interesser ser ut til å overkjøre de journalistiske idealene han satte så høyt. Han minnes også om tiden i «Dagsrevyen», da han opplevde at det begynte å «skli» ut mot det kommersielle. Han erkjenner at selv om de visste hva som var den «riktige» måten å gjøre det på, så endret strukturen seg. Han husker tilbake på tiden i «Urix» hvor han følte at de klarte å ivareta noe av det han satte pris på. Borch forteller om sine første inntrykk av NRK, hvor mange fra hans tidligere arbeidsplass, Morgenbladet, advarte han om å gå inn i det de anså som et radikalt «rottereir». Han beskriver starten på fjernsynet og hvordan ledelsen ikke satte pris på journalister. Han forteller også om endringene som skjedde i nyhetsredaksjonen like før han begynte, hvor fokuset skiftet til objektivitet og journalistiske kriterier. Han påpeker at dette var grunnen til at han valgte å forlate Morgenbladet. Borch beskriver Morgenbladet som preget av arroganse og nedlatenhet, noe som gjenspeilet seg i nyhetsdekningen. Han ville ikke lenger være en del av dette. Intervjuet finner sted på Åpent Bakeri på Røa, hvor Borch bestiller cappuccino og croissant. Han gir uttrykk for sine meninger med engasjement, og understreker at folk må kunne stole på at NRK drives av ekte verdier, ikke av en vilje til å gå på akkord med prinsipper for å tekkes markedet. Nyhetsdirektør i NRK, Marius Tetlie, uttaler til Dagbladet at «vi lever i en urolig tid» og at behovet for en sterk allmennkringkaster som bidrar til et fellesskap aldri har vært større





dagbladet / 🏆 2. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

«Broiler»-Mikkel har blitt pappaParet deler gladnyheten på Instagram.

Read more »

«Broiler»-Mikkel har blitt pappaParet deler gladnyheten på Instagram.

Read more »

NRK-profil Selma Ibrahim om ubehagelig opplevelse på trikkenProgramleder Selma Ibrahim forteller om en ubehagelig opplevelse på trikken i Oslo, der en mann onanerte ved siden av henne. Hun delte historien i NRK-podkasten Utro, håp og kjærlighet.

Read more »

Fly dirigert til Gardermoen på grunn av vind – Borch kritiserer NRKs kommersialiseringEt fly måtte avbryte landingen på Kjevik og sette kursen mot Gardermoen på grunn av kraftige vindkast. Samtidig kritiserer NRK-veteranen Christian Borch kanalens utvikling, og mener kommersielle interesser har overtatt for journalistiske verdier.

Read more »

Christian Borch om NRKs endring: Fra objektiv nyhetsformidling til kommersiell tabloidDen tidligere NRK-profilen Christian Borch reflekterer over endringene i statskanalen. Han kritiserer utviklingen mot en mer tabloid profil og bekymrer seg for kommersielle interessers innflytelse på nyhetsformidlingen. Borch mener at NRK må holde fast ved sine grunnleggende verdier om objektivitet og saklighet.

Read more »

Christian Borch kritiserer NRKs kommersialiseringDen tidligere NRK-profilen Christian Borch kritiserer statskanalens utvikling mot en mer kommersiell og tabloid profil, og uttrykker bekymring for at de journalistiske verdiene blir overkjørt.

Read more »