Christian Eriksen falt om i privatlandskamp mot Ukraina, og kampen måtte avsluttes. Eriksen er ved bevissthet og har det etter omstendighetene godt.

MAROKKO – NORGE 1-1: NEW JERSEY (Nettavisen): En time før det braket løs i New Jersey, kom meldingen om at Christian Eriksen falt om etter 65 minutter i privatlandskampen mellom Danmark og Ukraina.

– Jeg leste om det rett før kampstart, det er kjempetriste nyheter, forteller Ajer til det norske pressekorpset. Eriksen og Ajer spilte sammen i Brentford i 2022. – Han er en strålende mann. Jeg håper at alt går bra med ham og familien, sier Ajer.

BLE STOPPET: Kampen måtte avsluttes etter at Christian Eriksen falt om. Foto: Bo Amstrup (AP / NTB) Landslagskeeper Ørjan Nyland forteller at også han fikk med seg dramatikken før han gikk ut på gressmatten i USA. – Vi fikk med oss det. Det er triste nyheter å høre.

Det er noe man vil unngå å se. At det har skjedd for andre gang er veldig trist. Vi ønsker familien og han alt det beste, sier han. Les også: Frankrike reagerer på Norges kamp mot Marokko – Ved bevissthetEriksen er ved bevissthet og gikk av banen for egen maskin.

– Christian Eriksen er ved bevissthet og har det etter omstendighetene godt, skriver Det danske fotballforbundet på X. 12. juni 2021 fikk Eriksen hjertestans en EM-kamp mot Finland. Eriksen fikk operert inn hjertestarter etter hendelsen i EM-kampen for fem år siden. TV-bildene viste at den danske stjernen gikk i bakken og ble liggende, før medisinsk personell og lagkamerater stormet til for å hjelpe. Les også: Ståle Solbakken kommer med tirade mot Skottland Vil du se neste video?

Lege med sterk advarsel til alle: – Det er ulovlig1:27 Forteller om dramatikkenEtter hendelsen i 2021 fikk Eriksen operert inn en hjertestarter, og fortsatte karrieren etter det. – Slik jeg husker det har Christian ballen, og så tar han seg til brystet. Jeg tror at han får et støt av pacemakeren, som alle vet han har. Og så faller han om, forteller landslagslege Morten Boesen til BT.

– Så løper jeg inn til ham og snur ham rundt, og så kommer han til seg selv relativt raskt. Jeg kjenner jo Christian, og han var relativt raskt ved bevissthet, så jeg snakker med ham fordi vi kjenner hverandre, fortsetter han. Les også: Christian Eriksen falt om: – Etter omstendighetene i god behold Eriksen spiller i dag i tyske Wolfsburg, i tillegg til det danske landslaget.

Danmark-stjernen har også tidligere spilt for store klubber som blant annet Tottenham, Inter og Manchester United





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