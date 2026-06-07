Christian Eriksen falt om under landskampen mellom Danmark og Ukraina, men gikk av banen på egenhånd. Det sier den danske landslagstreneren Brian Riemer til dansk TV 2 etter den forferdelige hendelsen. Etter noen minutter reiste Eriksen seg opp og gikk inn i en ambulanse til stor applaus. - Simpelthen rørende scener, sier den fotballeksperten Thomas Kristensen til dansk TV 2 etter at Eriksen var på beina igjen. - Det er en todelt gruppe. Halvparten har vært med på det før, og har sterke reaksjoner, og den andre halvparten har ikke vært gjennom det før, og har også sterke reaksjoner. Etter hendelsen i 2021 fikk Eriksen operert inn en pacemaker. - Vi skal stå sammen, som vi gjorde på banen og sikre at alle har en skulder å lene seg på. Landslagslege, Morten Boesen, har også uttalt seg til dansk TV 2 etter hendelsen, ifølge Ekstra Bladet. - Christian har det godt nå. Etter eget ønske ville han gå ut i ambulansen, det er et godt tegn. Vi har løpende kontakt med sykehus, og jeg regner med at han har det godt. Boesen var også med i 2021 da Eriksen falt om. Videre forteller han at pacemakeren fungerte slik den skulle. Kampen ble avbrutt og det danske fotballforbundet (DBU) bekreftet til dansk TV 2 at kampen ikke skulle bli gjenopptatt. Kampen ble avblåst etter 65 minutter var spilt. Christian Eriksen har spilt i storklubbene Tottenham og Manchester United. Nå tilbringer han klubbhverdagen i Wolfsburg i Tyskland. Foto: LISELOTTE SABROE / AFP / NTB

Christian Eriksen falt om under landskampen mellom Danmark og Ukraina, men gikk av banen på egenhånd. Det sier den danske landslagstreneren Brian Riemer til dansk TV 2 etter den forferdelige hendelsen.

Etter noen minutter reiste Eriksen seg opp og gikk inn i en ambulanse til stor applaus. - Simpelthen rørende scener, sier den fotballeksperten Thomas Kristensen til dansk TV 2 etter at Eriksen var på beina igjen. - Det er en todelt gruppe. Halvparten har vært med på det før, og har sterke reaksjoner, og den andre halvparten har ikke vært gjennom det før, og har også sterke reaksjoner.

Etter hendelsen i 2021 fikk Eriksen operert inn en pacemaker. - Vi skal stå sammen, som vi gjorde på banen og sikre at alle har en skulder å lene seg på. Landslagslege, Morten Boesen, har også uttalt seg til dansk TV 2 etter hendelsen, ifølge Ekstra Bladet. - Christian har det godt nå.

Etter eget ønske ville han gå ut i ambulansen, det er et godt tegn. Vi har løpende kontakt med sykehus, og jeg regner med at han har det godt. Boesen var også med i 2021 da Eriksen falt om. Videre forteller han at pacemakeren fungerte slik den skulle.

Kampen ble avbrutt og det danske fotballforbundet (DBU) bekreftet til dansk TV 2 at kampen ikke skulle bli gjenopptatt. Kampen ble avblåst etter 65 minutter var spilt. Christian Eriksen har spilt i storklubbene Tottenham og Manchester United. Nå tilbringer han klubbhverdagen i Wolfsburg i Tyskland.

- Jeg er lettet over at Christian er på beina igjen, sier Brian Riemer. - Det er en todelt gruppe. Halvparten har vært med på det før, og har sterke reaksjoner, og den andre halvparten har ikke vært gjennom det før, og har også sterke reaksjoner. Det var en vanskelig situasjon på banen, men vi håper at Christian kommer seg raskt.

- Vi skal stå sammen, som vi gjorde på banen og sikre at alle har en skulder å lene seg på, sier Riemer. Landslagslege, Morten Boesen, har også uttalt seg til dansk TV 2 etter hendelsen, ifølge Ekstra Bladet. - Christian har det godt nå. Etter eget ønske ville han gå ut i ambulansen, det er et godt tegn.

Vi har løpende kontakt med sykehus, og jeg regner med at han har det godt. Boesen var også med i 2021 da Eriksen falt om. Videre forteller han at pacemakeren fungerte slik den skulle. Kampen ble avbrutt og det danske fotballforbundet (DBU) bekreftet til dansk TV 2 at kampen ikke skulle bli gjenopptatt.

Kampen ble avblåst etter 65 minutter var spilt. Christian Eriksen har spilt i storklubbene Tottenham og Manchester United. Nå tilbringer han klubbhverdagen i Wolfsburg i Tyskland. Foto: LISELOTTE SABROE / AFP / NT





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Christian Eriksen Landskamp Ukraine Danmark Fotball Pacemaker

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