Christian Nørgaard, den danske midtbanespilleren, har jublet sammen med Arsenal-spillerne etter at de vant Premier League-tittel. Men han måtte nøye seg med statistrolle på banen og kun 101 minutter på Premier League-arenaen i løpet av en hel sesong.

Christian Nørgaard jubler sammen med Arsenal -spillerne, men måtte nøye seg med statistrolle på banen. Før sesongen som endte med Premier League -tittel, var Arsenal svært aktive på overgangsmarkedet, spesielt på midtbanen.

Zubimendi og Eze ble hentet inn, mange stusset nok også over at Arteta trengte Brentford-kaptein Christian Nørgaard. Dansken ledet Brentford til en strålende siste sesong med Thomas Frank 2024/25-sesongen, der Nørgaard var på banen i nesten 3000 minutter i Premier League. Hos Arsenal har det blitt Premier League-tittel på dansken, men uten hans deltagelse.

Det endte med 101 minutter på Premier League-arenaen i løpet av en hel sesong. 32-åringen har fått spilletid i cuper og Champions League, men sjansene for PL-spill kommende sesong er heller svake. Ifølge David Beckham skal selvfølgelig hente verdens beste trener til Inter Miami, Arteta og de regjerende Premier League-mesterne er alt annet enn misfornøyd med danskens leveranser som verdsatt og innflytelsesrikt medlem av troppen, men forstår Nørgaards ønske om mer spilletid i serien.

Nørgaard bestemte seg nylig for å legge opp på landslaget, står med kontrakt frem til 2027 med Arsenal med opsjon på ett år til





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Christian Nørgaard Arsenal Premier League Midtbanespiller

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