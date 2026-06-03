Christian Ringnes jr. kjøper hytte med strandlinje til Nærøyfjorden for 9 millioner kroner

Christian Ringnes jr., sønn av den kjente milliardæren Christian Ringnes, har kjøpt en hytte med strandlinje til Nærøyfjorden i Aurdal kommune for 9 millioner kroner. Eiendommen har et bruksareal på 110 kvadratmeter og en tomt på 1,1 mål. Den tidligere prisen var 3,35 millioner kroner, og verdiøkningen på 5,7 millioner kroner tilsvarer om lag 6,1 prosent årlig prisvekst. Eiendomsmegler Roger Glesnes i Aktiv Bergen har avslørt at det var stor interesse for hytta, også fra utlandet, og at flere så på den som et mulig utleieobjekt.

Christian Ringnes jr., 34 år, har kjøpt en hytte med strandlinje til Nærøyfjorden i Aurdal kommune for 9 millioner kroner. Han er sønn av den kjente milliardæren Christian Ringnes.

Eiendommen har et bruksareal på 110 kvadratmeter og en tomt på 1,1 mål. Den tidligere prisen var 3,35 millioner kroner, og verdiøkningen på 5,7 millioner kroner tilsvarer om lag 6,1 prosent årlig prisvekst. Eiendomsmegler Roger Glesnes i Aktiv Bergen har avslørt at det var stor interesse for hytta, også fra utlandet, og at flere så på den som et mulig utleieobjekt. - Det er jo en veldig unik sak dette her.

Det er et lite stykke Norge som har blitt solgt, sier han. Christian Ringnes tok over eiendommen 20. mai 2021. I september 2020 overførte Christian Ringnes verdier tilsvarende 2,88 milliarder kroner i Victoria Eiendom til sine tre barn, Isabelle Grønneberg Ringnes, Anette Ringnes og Christian Ringnes jr. Dette skal ikke gi noen vesentlig realitetsendring, ifølge Ringnes, og er først og fremst en formalitet.

Barna har hatt et stort eierskap i Ringnes Holdning fra før, men Ringnes har selv sittet med A-aksjene. Dette bærer preg av planlegging for mange år fremover, sier han. Tross dette mister ikke Ringnes selv kontroll i selskapet, takket være en aksjonæravtale mellom ham og hans tre barn som sikrer felles kontroll over aksjepostene i Victoria Eiendom





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