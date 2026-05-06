Christie-konferansen: Løfter frem guttekraft og utfordrer stereotyper om unge menn

Årets Christie-konferanse ved Universitetet i Bergen ble dominert av diskusjoner om guttekraft og unge menn s plass i samfunnet. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun (Ap) åpnet konferansen med et entusiastisk budskap om å løfte frem guttekraften i landet.

Selv om begrepet «guttekraft» kan virke klamt og kontroversielt, bød konferansen på en rekke innsiktsfulle foredrag og debatter som utfordret stereotype oppfattelser av unge menn som samfunnstrussel. Statistikken viser at gutter sliter mer enn jenter på skolen, har høyere kriminalitetsrate og dør oftere på grunn av risikoatferd eller selvmord. Likevel ble det understreket at de fleste unge menn ikke er farlige eller kriminelle, men heller har behov for støtte og veiledning.

Konferansen inkluderte også personlige historier, som den til David Toska, som deltok i Nokas-ranet i Stavanger og ble dømt til 20 års fengsel. Han var en av de flinkeste i klassen frem til 9. klasse, men falt ut av det straighte livet og endte opp i kriminelle miljøer. Dette er et eksempel på hvordan unge menn kan miste grepet om livet uten riktig støtte og veiledning.

Konferansen understrekte også vikten av å forstå og møte gutters behov på en konstruktiv måte. Politisk redaktør Eirin Eikefjord og Aftenposten-kommentator Synnøve Vereide Trampe bidro med perspektiver på likestillingskampen og hvordan samfunnet kan jobbe for å inkludere unge menn i en positiv utvikling. Konferansen var en påminnelse om at guttekraft ikke bare handler om å feire maskulinitet, men også om å skape et inkluderende samfunn der alle unge menn får mulighet til å trives og utvikle seg





