Ciljan Sagosen tatt ut på A-landslaget – Wille leder laget for siste gang

Norges håndballherrer møter Tyrkia i avgjørende VM-kvalifiseringskamper. Ciljan Sagosen, lillebror til Sander Sagosen, er for første gang tatt ut på A-landslaget. Jonas Wille leder laget for siste gang før han trer ned som landslagssjef.

Norge s håndball herrer forbereder seg på avgjørende kamper mot Tyrkia den 13. og 16. mai, med mye spenning knyttet til uttaket av troppen. Dette er første gang den yngre broren til Sander Sagosen, Ciljan Sagosen , har blitt tatt ut på A-landslaget, noe som markerer en betydelig milepæl i hans karriere.

Landslagssjef Jonas Wille, som snart trer ned fra sin stilling, har fulgt Ciljans utvikling nøye og uttrykker stor glede over fremgangen han har vist de siste månedene. Wille beskriver Ciljans forbedring som nærmest ukentlig, og ser for seg at han kan spille en viktig rolle som joker i jakten på VM-billett. Disse kampene er avgjørende for Norges sjanser til å kvalifisere seg til håndball-VM i Tyskland i januar.

Utvelgelsen av troppen viser en blanding av erfarne spillere og nye talenter, med fokus på å finne den optimale kombinasjonen for å overvinne Tyrkia. I tillegg til Ciljan Sagosens debut, er comebacket til Magnus Abelvik Rød en svært positiv nyhet for det norske laget. Rød er tilbake fra skade og vil spille sine første landskamper siden våren 2025. Wille fremhever Røds betydning for laget, spesielt defensivt, hvor han holder et internasjonalt toppnivå.

Han har prestert godt for Pick Szeged i det siste, og hans internasjonale erfaring vil være uvurderlig i de kommende kampene. Selv om Norge hadde gode prestasjoner på høyre bakspill under forrige samling, understreker Wille behovet for Røds kapasitet for å styrke troppen ytterligere. Disse kampene mot Tyrkia er ikke bare viktige for VM-kvalifiseringen, men også en emosjonell avslutning på Jonas Willes tid som landslagssjef.

Han har nylig fått beskjed om at kontrakten hans ikke vil bli fornyet, og han ser på disse kampene som en viktig personlig avslutning på sin tid med laget. Å lede laget til VM ville vært en perfekt avslutning, og han er fast bestemt på å gi alt for å oppnå dette målet. Kampene vil spilles først i Gjøvik Fjellhall i Norge, før returkampen går av stabelen i Ankara, Tyrkia, noen dager senere.

Troppen består av et solid utvalg av målvakter og utespillere fra ulike klubber i Europa. Målvaktene er Torbjørn Sittrup Bergerud fra Wisla Plock og Robin Paulsen Haug fra Hamburg.

Utespillerne inkluderer August Baskår Pedersen (Hannover-Burgdorf), Alexander Christoffersen Blonz (Aalborg), Kasper Thorsen Lien (Stuttgart), Kevin Maagerø Gulliksen (Elverum), Magnus Abelvik Rød (Pick Szeged), Patrick Helland Anderson (Aalborg), Tobias Schjølberg Grøndahl (Füchse Berlin), Magnus Fredriksen (Sønderjyske), Sander Sagosen (Aalborg), Ciljan Sagosen (Bergen), Simen Ulstad Lyse (PSG), Vetle Eck Aga (Kolstad), Vetle Rønningen (Aalborg), Henrik Jakobsen (GOG), Martin Hernes Hovde (Kolstad), og Thomas Alfred Solstad (Hannover-Burgdorf). Med en blanding av rutine og ungdommelig entusiasme, er Norge klare til å kjempe om VM-billetten mot et sterkt tyrkisk lag.

Hele nasjonen følger spent med på disse avgjørende kampene, og håper på en positiv utgang som kan sikre Norges deltakelse i håndball-VM i Tyskland





