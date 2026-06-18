Colombia åpnet VM med komfortabel seier over Usbekistan

Colombia slo VM-debutant Usbekistan 3-0 i åpningskampen, med James Rodríguez som kampens store spiller med to målgivende pasninger.

Colombia åpnet VM med en overbevisende 3-0-seier over VM-debutant Usbekistan natt til torsdag. Kampen bød på flere høydepunkter, men det var Bayern München-stjernen James Rodríguez som stjal overskriftene med to målgivende pasninger.

Etter en rolig åpning fra begge lag, tok Colombia gradvis over initiativet. I det 30. minuttet viste Rodríguez sin klasse da han med en perfekt timing slo en pasning til høyrebacken Daniel Muñoz, som på helvolley satte ballen i mål. Målet ble beskrevet som fantastisk av BBCs kommentator James McFadden, mens TV 2s Endre Olav Osnes kalte avslutningen for kremfløte.

Usbekistan, som for første gang har kvalifisert seg til et verdensmesterskap siden oppløsningen av Sovjetunionen, viste seg ikke som noen enkel motstander. Laget, som har forsøkt å kvalifisere seg åtte ganger tidligere uten hell, imponerte med offensivt spill og skapte flere sjanser. I det 60. minuttet utlignet de faktisk, men målet ble annullert for offside. Like før timen var spilt, reduserte Abbosbek Fayzullaev da han satte inn returen etter et skudd fra Eldor Shomurodov.

Dermed ble han nasjonens første målscorer i et VM. Gleden ble imidlertid kortvarig. Kun få minutter senere slo Rodríguez til igjen med en nydelig pasning til Luis Díaz, som økte ledelsen til 2-0. På overtiden av overtiden fastsatte Jaminton Campaz sluttresultatet til 3-0 etter et innlegg fra Cucho Hernández.

Colombia viste styrke og bredde, men Usbekistan beviste at de kan bli en utfordrer i gruppen. Med denne seieren tok Colombia et viktig steg mot avansement, mens Usbekistan må se fremover mot neste kamp for å holde liv i drømmen om å gå videre. Kampen ble spilt i en intens atmosfære, med mange tilskuere som heiet frem begge lag. Colombia dominerte banespillet, men Usbekistan hadde flere gode sjanser som kunne ha endret kampbildet.

Spesielt Shomurodov viste seg som en farlig spiss, mens Fayzullaevs mål vil bli husket i usbekisk fotballhistorie. For Colombia var Rodríguez den store spilleren, men også Muñoz og Díaz leverte solide prestasjoner. Neste kamp for Colombia er mot Japan, mens Usbekistan møter Serbia i en avgjørende kamp. Med denne seieren sender Colombia et signal til resten av verden om at de er en reell utfordrer til VM-tittelen.

Usbekistan på sin side må lære av sine feil og bygge videre på de positive taktene. Alt i alt en underholdende kamp med flere vendepunkter og tekniske finesser





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