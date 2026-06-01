Foreløpige tall viser at Ivan Cepeda og Abelardo de la Espriella går videre til en ny valgomgang 21. juni. Begge har svært ulike løyver; Cepeda vil fortsette fredsforhandlinger, mens De la Espriella lover en hard militær innsats mot væpnede grupper. Den avtroppende presidenten avviser de foreløpige resultatene, og en lav oppslutning gir begge kandidatene mulighet til å hente flere stemmer i den kommende andre runden.

Foreløpige tall fra første valgomgang i Colombia s presidentvalg viser at kampen om presidentposten nå ser ut til å bli en duell mellom den tidligere senatoren og venstreaktivisten Ivan Cepeda og den outsider‑politiker fra ytre høyre, Abelardo de la Espriella.

Da halvparten av stemmene var talt opp natt til mandag, lå Cepeda på 42 prosent, mens De la Espriella oppnådde 43 prosent, melder Associated Press. Ingen av de to har dermed nådd den nødvendige terskelen på 50 prosent som kreves for å vinne i første runde, og de vil derfor møte hverandre i en ny valgomgang den 21. juni.

Dette betyr at den colombianske velgeren vil stå overfor et tydelig valg mellom to politiske ytterpunkter etter at valgkampen har vært preget av voldelige hendelser, inkludert bilbomber, droner og drap på en ledende kandidat. Den avtroppende presidenten Gustavo Petro har reagert på de foreløpige resultatene med mistro og har uttalt at han ikke vil anerkjenne tallene før de er endelig bekreftet av et juridisk kontrollpanel.

Pedro har i flere år stått i spissen for landets venstrevektor, og hans kritikk av den foreløpige tellingen reflekterer både politiske spenninger og bekymringer knyttet til valgprosessen. I mellomtiden har begge finalistene gått til publikum med tydelige løfter: Cepeda, 63 år gammel, har lovet å fortsette fredssamtaler med ulovlige væpnede grupper og videreføre de sosiale reformene som ble igangsatt under Petro‑administrasjonen. Han fremhever også at han vil styrke utdanning, helse og landbrukssektoren for å redusere fattigdom og ulikhet.

I kontrast har De la Espriella, en 47 år gammel advokat og åpenlyst Trump‑tilhenger, satt seg i en posisjon som en politisk nykommer uten tidligere verv. Han beskriver seg selv som en utenforstående uten politisk bagasje, men lover samtidig en hard hånd‑politikk overfor de samme væpnede gruppene. De la Espriella vil bruke militæret for å slå ned på narkotikahandel, korrupsjon og opprør, og han har kritisert den såkalte venstrepolitikken som han mener har svekket landets økonomi.

Den lave valgdeltakelsen i første runde, som har blitt rapportert til kun å være rundt 45 prosent av registrerte velgere, gir begge kandidatene mulighet til å hente inn flere stemmer i den kommende andre runden. Analytikere advarer om at en slik lav oppslutning kan føre til at velgerne blir mer påvirket av kortvarige politiske budskap, med risiko for at valgresultatet blir mer ustabilt.

Det internasjonale samfunnet følger nøye med, da Colombia har vært en av de mest ustabile demokratiske nasjonene i Latin-Amerika de siste årene, med en vedvarende konflikt mellom statsstyrte styrker og ulike væpnede grupper. Uavhengige observatører og menneskerettighetsorganisasjoner har oppfordret til en transparent og rettferdig prosess, og har understreket viktigheten av å sikre fri stemmegivning og å forhindre trusler og vold mot både velgere og kandidater.

Den kommende andre valgomgangen vil dermed ikke bare avgjøre hvem som blir landets neste leder, men også sette tonen for Colombias politiske retning i årene som kommer, enten det blir en forsterket venstreorientert sosial agenda eller en mer konservativ, sikkerhetsfokusert styringsmodell





