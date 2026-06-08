Coop tester AI‑drevet kasseløsning i Extra‑butikker - raskere handel og mindre svinn

Coop har innført en AI‑basert kasse med to kameraer i åtte Extra‑butikker. Løsningen gjenkjenner frukt og grønt automatisk, kutter skanningstiden fra 20 til 5 sekunder og hjelper å oppdage manglende skanninger for å begrense nasking.

Coop har i år lansert en ny kassaløsning som kombinerer kunstig intelligens og to kameraer for å automatisere skanningen av løsvektsvarer. Pilotprosjektet er i gang i åtte av kjedens Extra‑butikker, blant annet på Grønland i Oslo, der kundene kan plassere frukt, grønt eller andre varer på vekten uten å måtte finne eller taste inn strekkoden.

Når en vare legges på vekten, analyserer kameraene bildet i sanntid og AI‑systemet gjenkjenner varen - som i demonstrasjonen med en klase bananer - og legger den automatisk til i handlekurven. Ifølge Coop kan man dermed redusere tiden det tar å registrere en enkelt løse vare fra rundt tjue sekunder til kun fem sekunder, noe som gjør handleopplevelsen både raskere og mer behagelig for de som foretrekker selvbetjente kasser.



Den nye teknologien har også som mål å minske butikkens svinn.

Systemet viser ikke bare prisene på varene som er blitt skannet, men flagger også manglende skanninger. I en demonstrasjon la ledelsen fra Coop en pakke tomater med strekkoden vendt bort fra kameraet, og etter noen sekunder dukket en pop‑up opp på skjermen som påpekte at en vare kan ha blitt glemt. Dersom kunden ikke korrigerer feilen, får en butikkmedarbeider hjelp til å gå gjennom kjøpet.

Coop understreker at hensikten ikke er å anklage, men å gi kunden en mulighet til å rette opp i en eventuell feil før vedkommende forlater butikken.



Selv om teknologien allerede oppnår en nøyaktighet på rundt 98 prosent, har pilottestene også avdekket noen utfordringer. I en av testene ble en Snickers‑bar ikke oppdaget av systemet, og en vannmelon som ble plassert på vekten førte til at AI‑en ikke klarte å identifisere varen.

Coop har derfor oppgradert programvaren under natten og forventer nye forbedringer i den neste versjonen. Til tross for disse innledende problemene er Coop optimistisk med tanke på utrulling. De tror at med mer data og kontinuerlig trening av AI‑en vil den kunne håndtere norske handlevaner, som ofte innebærer å plassere varene litt tilfeldig på disken før skanning.

På bakgrunn av pilotens resultater vil Coop vurdere om løsningen skal rulles ut til flere butikker - muligens to til fire hundre ekstra - når teknologi‑ og kostnadsaspektene er avklart. Samtidig vil man vurdere om mindre butikker har økonomisk plass til å investere i den nødvendige maskinvaren, mens større lokasjoner kan ha større gevinst av både tidsbesparelser for kundene og reduksjon i nasking, som i dag forekommer i ca. 28 000 feilskanninger daglig





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