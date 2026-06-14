Professor emeritus Tor W. Andreassen ved Norges Handelshøyskole kommenterer Coops hovedsponsoravtale med FIS forverres. Det internasjonale ski- og snowboardforbundet (FIS) har foreløpig ikke besvart avisens henvendelser om konsekvensene av at hovedsponsoren gir seg. Med mindre de får en tilsvarende stor sponsor, må hele opplegget nedskaleres.

En katastrofe og økonomisk forferdelig. Dette er forferdelig triste nyheter for vår nasjonalsport, kommenterer professor emeritus Tor W. Andreassen ved Norges Handelshøyskole overfor avisen. Coops sponsoravtale har ifølge Adresseavisen en årlig verdi på mellom 15 og 20 millioner kroner.

Det internasjonale ski- og snowboardforbundet (FIS) har foreløpig ikke besvart avisens henvendelser om konsekvensene av at hovedsponsoren gir seg. Med mindre de får en tilsvarende stor sponsor, må hele opplegget nedskaleres. En avtale på 15-20 millioner betyr utrolig mye, så dette blir som å rykke ned til obosligaen, mener Andreassen. Les også: Stjernen slaktes: – Trodde han var ful





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Coops Hovedsponsoravtale FIS Langrenn TV-Dekning Sport Forverres Nedskaleres

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