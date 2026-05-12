Corvus Energy Norwegian Tech Award 2024: Nominering åpen for banebrytende ingeniørkunst

The Norwegian Tech Award is a prestigious prize for groundbreaking engineering talent, and Corvus Energy is the latest company to be nominated. The winner will receive a bouquet of flowers and a diploma from Minister of Trade and Industry Cecilie Myrseth at the Kongsberg Agenda technology festival. The Norwegian Tech Award is organized by Teknisk Ukeblad Media every year, and the winner will also receive an advertising package worth 100,000 Norwegian kroner from Teknisk Ukeblad Media. The aim is to provide an extra boost to companies in a growth phase, which need to reach new customers, partners, and potential employees. The Norwegian Tech Award is considered the pinnacle of Norwegian technology awards, highlighting the best of engineering and innovation every year. Kristina Fritsvold Nilsen, responsible editor at TU Media, emphasizes that the candidates year after year demonstrate how Norwegian technology can contribute to solving major societal challenges. She also highlights that the jury relies on tips from readers to discover projects that they might otherwise miss. The Norwegian Tech Award will be presented at the Kongsberg Agenda technology festival on the opening day, Wednesday 10th June. The jury will select the winner based on the criteria that the project or breakthrough must have developed a solid engineering solution, primarily developed in Norway, and must be documented through at least one prototype, demo facility, or actual delivery.

I 2024 ønsker Corvus Energy Norwegian Tech Award . Her mottar de blomster og en diplom av næringsminister Cecilie Myrseth på scenen i Kongsberg. Utdelingen av prestisjefylte Norwegian Tech Award nærmer seg, og nå kan du komme med forslag til hvem som i år fortjener landets gjeveste pris for banebrytende ingeniørkunst.

Nytt i år er at vinneren ikke bare får heder og ære, men også en annonsepakke fra Teknisk Ukeblad Media verdt 100.000 kroner. Tanken er å gi et ekstra løft til selskaper i en vekstfase, som trenger å nå ut til nye kunder, samarbeidspartnere og potensielle ansatte. Hvert år deler Teknisk Ukeblad ut prisen Norwegian Tech Award.

– Norwegian Tech Award er selve fyrtårnet blant norske teknologipriser, og samler det beste av ingeniørkunst og innovasjon hvert eneste år, sier ansvarlig redaktør i TU Media, Kristina Fritsvold Nilsen. Hun peker på at kandidatene år etter år viser hvordan norsk teknologi kan bidra til å løse store samfunnsutfordringer.

– Vi vet at det skjer mye imponerende teknologiutvikling rundt om i landet, men er avhengige av tips fra leserne for å finne de prosjektene vi ellers ikke ville oppdaget, sier hun. Ansvarlig redaktør i TU Media, Kristina Fritsvold Nilsen, oppfordrer leserne til å nominere kandidater til årets pris. Foto: Arash A. NejadOgså i år vil prisutdelingen finne sted under den store teknologifestivalen Kongsberg Agenda, denne gang på åpningsdagen onsdag 10. juni.

En bredt sammensatt jury avgjør hvem som vinner hovedprisen. Mange av de tidligere finalistene har vist at norske teknologimiljøer kan hevde seg i toppsjiktet internasjonalt, både innen industri, energi, maritim sektor og digitalisering. Kriteriene til kandidatene er at de må ha utviklet en solid ingeniørløsning, enten et prosjekt eller et gjennombrudd som løser et teknologisk eller samfunnsmessig problem. Teknologien må i hovedsak være utviklet i Norge og være dokumentert gjennom minst en prototype, et demoanlegg eller en faktisk leveranse.

