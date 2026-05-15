Corvus Energy Norwegian Tech Award 2024: Nominering åpen

Corvus Energy Norwegian Tech Award 2024 er en prestisjefylte pris for banebrytende ingeniørkunst. Nominasjoner er nå åpne for årets utdeling. Årets vinner vil motta en annonsepakke fra Teknisk Ukeblad Media verdt 100.000 kroner. Nominasjoner kan sendes inn til Norwegian Tech Award.

I 2024 ønsker Corvus Energy Norwegian Tech Award . Her mottar de blomster og en diplom av næringsminister Cecilie Myrseth på scenen i Kongsberg. Utdelingen av prestisjefylte Norwegian Tech Award nærmer seg, og nå kan du komme med forslag til hvem som i år fortjener landets gjeveste pris for banebrytende ingeniørkunst.

Nytt i år er at vinneren ikke bare får heder og ære, men også en annonsepakke fra Teknisk Ukeblad Media verdt 100.000 kroner. Tanken er å gi et ekstra løft til selskaper i en vekstfase, som trenger å nå ut til nye kunder, samarbeidspartnere og potensielle ansatte. Norwegian Tech Award er selve fyrtårnet blant norske teknologipriser, og samler det beste av ingeniørkunst og innovasjon hvert eneste år, sier ansvarlig redaktør i TU Media, Kristina Fritsvold Nilsen.

Hun peker på at kandidatene år etter år viser hvordan norsk teknologi kan bidra til å løse store samfunnsutfordringer. Ansvarlig redaktør i TU Media, Kristina Fritsvold Nilsen, oppfordrer leserne til å nominere kandidater til årets pris. Også i år vil prisutdelingen finne sted under den store teknologifestivalen Kongsberg Agenda, denne gang på åpningsdagen onsdag 10. juni. En bredt sammensatt jury avgjør hvem som vinner hovedprisen.

Mange av de tidligere finalistene har vist at norske teknologimiljøer kan hevde seg i toppsjiktet internasjonalt, både innen industri, energi, maritim sektor og digitalisering. Kriteriene til kandidatene er at de må ha utviklet en solid ingeniørløsning, enten et prosjekt eller et gjennombrudd som løser et teknologisk eller samfunnsmessig problem. Teknologien må i hovedsak være utviklet i Norge og være dokumentert gjennom minst en prototype, et demoanlegg eller en faktisk leveranse.

