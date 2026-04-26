Corvus Energy utfordrer regjeringen om utslippsfrie skip

Corvus Energy hevder at teknologien for utslippsfrie cruiseskip er moden og kritiserer regjeringens påstander. Selskapet presenterer et nytt konsept for elektriske cruiseskip med lang rekkevidde og oppfordrer til rask handling for å unngå å tape markedsandeler til internasjonale konkurrenter.

Corvus Energy utfordrer regjeringens påstander om at teknologien for utslippsfrie store skip ikke er moden. Selskapet, med base i Norge, hevder at det er fullt realistisk og sikkert å bygge store, utslippsfrie cruiseskip med dagens batteriteknologi.

Anri Håvard Hebib i Corvus Energy advarer om at passivitet kan føre til at Kina og andre internasjonale aktører tar markedsandeler, og at det da kan bli for sent å ta ledelsen. Han understreker at selv om det kreves mer ladekapasitet på land og at det vil medføre ekstrakostnader for rederier og passasjerer, er teknologien tilgjengelig og sikkerheten ivaretatt.

Eriksen påpeker at batteriteknologien vil bli betydelig bedre i årene som kommer, men advarer mot å vente på billigere batterier, da det vil hindre utviklingen. For å realisere store nullutslippsskip må man komme i gang nå. Corvus Energy presenterte nylig et nytt konsept for utslippsfrie cruiseskip på verdens største cruisemesse, Seatrade Cruise Global i Miami, i samarbeid med det tyske verftet Meyer.

Konseptet muliggjør elektriske cruiseskip med kapasitet til opptil 3000 passasjerer som kan seile i opptil seks døgn med optimal lading. Batterikapasiteten i dette konseptet er mer enn ti ganger større enn noe annet som tidligere er levert. Selskapet ser for seg ruter mellom store europeiske byer, som Barcelona-Roma, og også konsepter i Karibia.

Ole Jakob Irgens, kommersiell direktør i Corvus, fremhever at Norge er langt fremme når det gjelder ladekapasitet, men at utfordringer kan oppstå i mindre havner inne i fjordene. Corvus forventer at slike nybygde, helelektriske cruiseskip kan være operative allerede i 2031-2032, og at ombygging av eksisterende skip kan skje raskere. Irgens understreker viktigheten av å planlegge og beregne ladekapasiteten i hver havn.

Corvus Energy mener at mellomstore cruiseflåter vil være mest aktuelle i første omgang, og at utviklingen vil skje gradvis. Selskapet oppfordrer til at alle aktører må overbevises om gjennomførbarheten, og påpeker at teknologien har vært tilgjengelig lenge.

Fiskeri- og havminister Marianne Sivertsen Næss (Ap) skriver til NRK at regjeringen har høye ambisjoner for grønn skipsfart, og at det over flere år er brukt store midler på å støtte utvikling og bruk av lav- og nullutslippsløsninger i maritim sektor, både for å redusere utslipp og skape nye grønne arbeidsplasser. Hun skriver videre at de ser frem til å møte næringsaktører og andre for innspill og diskusjon.

Corvus Energy mener at en proaktiv tilnærming er avgjørende for å sikre Norges posisjon innen grønn skipsfart og unngå å tape terreng til internasjonale konkurrenter. Selskapet argumenterer for at tidlig investering i helelektriske skip vil stimulere utviklingen og skape et konkurransefortrinn





NRK Hordaland / 🏆 5. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »