Corvus Energy vant Norwegian Tech Award – nå kan du nominere årets vinner

Corvus Energy mottok Norwegian Tech Award i 2024. Nå åpnes nominasjonen til årets pris, med en annonsepakke verdt 100.000 kroner til vinneren.

I 2024 ble Corvus Energy tildelt den prestisjetunge Norwegian Tech Award , en anerkjennelse de mottok med blomster og diplom fra næringsminister Cecilie Myrseth på scenen under Kongsberg Agenda .

Denne utmerkelsen markerer et høydepunkt for selskapet og understreker deres betydning innen norsk teknologi og innovasjon. Nå åpnes muligheten for å foreslå kandidater til årets pris, som vil bli delt ut under Kongsberg Agenda den 10. juni. Vinneren vil ikke bare motta heder og ære, men også en verdifull annonsepakke fra Teknisk Ukeblad Media, verdt hele 100.000 kroner.

Denne tilleggsgevinsten er ment å støtte selskaper i en vekstfase, og hjelpe dem med å nå ut til et bredere publikum av potensielle kunder, samarbeidspartnere og fremtidige ansatte. Kristina Fritsvold Nilsen, ansvarlig redaktør i TU Media, fremhever at Norwegian Tech Award er selve symbolet på norske teknologipriser, og samler det ypperste av ingeniørkunst og innovasjon hvert år.

Hun understreker at kandidatene konsekvent demonstrerer hvordan norsk teknologi kan bidra til å løse komplekse samfunnsutfordringer, og oppfordrer derfor leserne til å komme med sine forslag. Årets prisutdeling vil finne sted under Kongsberg Agenda, en stor teknologifestival som samler ledende aktører og eksperter innen ulike teknologiske felt. En bredt sammensatt jury vil vurdere de innsendte kandidatene og velge ut vinneren av hovedprisen.

Fritsvold Nilsen påpeker at mange av de tidligere finalistene har vist at norske teknologimiljøer kan konkurrere på høyeste nivå internasjonalt, spesielt innen områder som industri, energi, maritim sektor og digitalisering. Dette understreker viktigheten av å anerkjenne og støtte innovasjon i Norge. Tidligere vinnere og finalister har inkludert selskaper som Econnect Energy, med sin løsning for sikker håndtering av flytende gass fra skip, samt Aibel Offshore Wind, Norsar, Sensio og Vianode.

Disse selskapene representerer et bredt spekter av teknologiske disipliner og viser mangfoldet i norsk innovasjon. For å være aktuell som kandidat til Norwegian Tech Award, må selskapet ha utviklet en solid ingeniørløsning som adresserer et teknologisk eller samfunnsmessig problem. Teknologien må i hovedsak være utviklet i Norge og være dokumentert gjennom en prototype, et demoanlegg eller en faktisk leveranse. Dette sikrer at kandidatene har bevist at deres løsning er gjennomførbar og har potensial for å skape reell verdi.

TU Media oppfordrer alle lesere til å bidra med forslag til kandidater, da de er avhengige av tips fra publikum for å oppdage prosjekter som ellers kunne gått upåaktet hen. Norwegian Tech Award er en unik mulighet til å fremheve norsk ingeniørkunst og innovasjon, og bidra til å løse viktige samfunnsutfordringer. Nominasjonsperioden er åpen, og alle med kjennskap til innovative prosjekter oppfordres til å sende inn sine forslag.

Prisen er ikke bare en anerkjennelse, men også en katalysator for videre vekst og utvikling for det vinnende selskapet





