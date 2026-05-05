Corvus Energy vant Norwegian Tech Award – nå kan du nominere årets vinner

Corvus Energy ble tildelt Norwegian Tech Award i 2024. Nå åpnes nominasjonsprosessen for å finne årets vinner av landets gjeveste pris for banebrytende ingeniørkunst. Vinneren mottar også en annonsepakke verdt 100.000 kroner.

I 2024 ble Corvus Energy tildelt den prestisjetunge Norwegian Tech Award , en anerkjennelse de mottok med blomster og diplom fra næringsminister Cecilie Myrseth på scenen under Kongsberg Agenda .

Denne utmerkelsen markerer et høydepunkt for selskapet og understreker deres betydning innen norsk teknologi og innovasjon. Nå åpnes muligheten for å foreslå kandidater til årets pris, som vil bli delt ut under Kongsberg Agenda den 10. juni. Vinneren vil ikke bare motta æren av å bli kåret til årets beste innen banebrytende ingeniørkunst, men også en verdifull annonsepakke fra Teknisk Ukeblad Media, verdt hele 100.000 kroner.

Denne tilleggsgevinsten er ment å gi et ekstra løft til selskaper i en vekstfase, og hjelpe dem med å nå ut til et bredere publikum av potensielle kunder, samarbeidspartnere og fremtidige ansatte. Kristina Fritsvold Nilsen, ansvarlig redaktør i TU Media, fremhever at Norwegian Tech Award er selve symbolet på norske teknologipriser, og samler det ypperste av ingeniørkunst og innovasjon hvert år.

Hun understreker at kandidatene år etter år demonstrerer hvordan norsk teknologi kan bidra til å løse komplekse samfunnsutfordringer, og oppfordrer derfor leserne til å komme med sine forslag. Årets prisutdeling vil finne sted under Kongsberg Agenda, en stor teknologifestival som samler ledende aktører og eksperter innen ulike teknologiske felt. En bredt sammensatt jury vil vurdere de innsendte kandidatene og velge ut vinneren av hovedprisen.

Fritsvold Nilsen påpeker at mange av de tidligere finalistene har vist at norske teknologimiljøer kan konkurrere på høyeste nivå internasjonalt, innen områder som industri, energi, maritim sektor og digitalisering. Dette understreker viktigheten av å anerkjenne og støtte innovasjon og teknologisk utvikling i Norge. Tidligere har prisen gått til selskaper som Econnect Energy, med deres løsning for sikker håndtering av flytende gass fra skip, samt Aibel Offshore Wind, Norsar, Sensio og Vianode.

Disse selskapene representerer et bredt spekter av teknologiske løsninger og viser mangfoldet innen norsk ingeniørkunst. I fjor var det Bergen-selskapet som stakk av med seieren, og demonstrerte at innovasjon kan blomstre i alle deler av landet. For å være aktuell som kandidat til Norwegian Tech Award, må selskapet ha utviklet en solid ingeniørløsning, enten det er et konkret prosjekt eller et gjennombrudd som adresserer et teknologisk eller samfunnsmessig problem.

Teknologien må i hovedsak være utviklet i Norge og være dokumentert gjennom minst en prototype, et demoanlegg eller en faktisk leveranse. Dette sikrer at kandidatene har bevist at deres løsning er gjennomførbar og har potensial for å skape reell verdi. TU Media oppfordrer alle lesere til å bidra med forslag til kandidater, og understreker at de er avhengige av tips fra publikum for å oppdage prosjekter som ellers kunne gått upåaktet hen.

Nominasjonsfristen er satt, og juryen ser frem til å motta spennende og innovative forslag fra hele landet. Prisen er en viktig arena for å fremheve norsk teknologi og inspirere til videre utvikling og innovasjon. Det er en mulighet til å vise frem de beste ingeniørprestasjonene og bidra til å løse fremtidens utfordringer





