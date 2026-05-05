Corvus Energy vant Norwegian Tech Award – nå kan du nominere årets vinner

Corvus Energy mottok Norwegian Tech Award i 2024. Nå åpnes nominasjonen til årets pris, med en annonsepakke verdt 100.000 kroner til vinneren.

I 2024 ble Corvus Energy tildelt den prestisjetunge Norwegian Tech Award , en anerkjennelse de mottok med blomster og diplom fra næringsminister Cecilie Myrseth på scenen under Kongsberg Agenda .

Denne utmerkelsen markerer et høydepunkt for selskapet og understreker deres betydning innen norsk teknologi og innovasjon. Nå åpnes muligheten for å foreslå kandidater til årets pris, som vil bli delt ut under Kongsberg Agenda den 10. juni. Vinneren vil ikke bare motta heder og ære, men også en verdifull annonsepakke fra Teknisk Ukeblad Media, verdt hele 100.000 kroner.

Denne tilleggsgevinsten er ment å støtte selskaper i en vekstfase, og hjelpe dem med å nå ut til et bredere publikum av potensielle kunder, samarbeidspartnere og fremtidige ansatte. Kristina Fritsvold Nilsen, ansvarlig redaktør i TU Media, fremhever at Norwegian Tech Award er selve symbolet på norske teknologipriser, og samler det ypperste av ingeniørkunst og innovasjon hvert år.

Hun understreker at kandidatene konsekvent demonstrerer hvordan norsk teknologi kan bidra til å løse komplekse samfunnsutfordringer, og oppfordrer derfor leserne til å komme med sine forslag. Årets prisutdeling vil finne sted under Kongsberg Agenda, en stor teknologifestival som samler ledende aktører og eksperter innen ulike teknologiske felt. En bredt sammensatt jury vil vurdere de innsendte kandidatene og velge ut vinneren av hovedprisen.

Fritsvold Nilsen påpeker at mange av de tidligere finalistene har vist at norske teknologimiljøer kan konkurrere på høyeste nivå internasjonalt, spesielt innen områder som industri, energi, maritim sektor og digitalisering. Dette understreker viktigheten av å anerkjenne og støtte innovasjon i Norge. Tidligere vinnere og finalister har demonstrert en imponerende evne til å utvikle banebrytende løsninger som har global relevans.

I fjor var Econnect Energy blant finalistene med sin løsning for sikker håndtering av flytende gass fra skip, mens andre bemerkelsesverdige kandidater inkluderte Aibel Offshore Wind, Norsar, Sensio og Vianode. Kriteriene for å bli vurdert som kandidat er klare: selskapet må ha utviklet en solid ingeniørløsning, enten det er et konkret prosjekt eller et gjennombrudd som adresserer et teknologisk eller samfunnsmessig problem.

Teknologien må i hovedsak være utviklet i Norge og være dokumentert gjennom minst en prototype, et demoanlegg eller en faktisk leveranse. Dette sikrer at kandidatene har bevist at deres løsninger er gjennomførbare og har potensial for å skape reell verdi. TU Media oppfordrer sterkt leserne til å bidra med forslag, da de er avhengige av tips fra publikum for å oppdage prosjekter som ellers kunne gått upåaktet hen.

Ved å nominere kandidater, bidrar man til å fremheve norsk innovasjon og inspirere andre til å utvikle nye og bærekraftige løsninger. Det er viktig å huske at Norwegian Tech Award ikke bare er en pris, men også en plattform for å vise frem norsk teknologi og dens bidrag til en bedre fremtid. Nominasjonsperioden er åpen, og alle med kjennskap til innovative prosjekter oppfordres til å delta





