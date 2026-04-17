Coventry City vender tilbake til Premier League etter 23 års fravær

Den tradisjonsrike engelske klubben Coventry City sikrer seg opprykk til Premier League, og avslutter dermed en lang periode utenfor toppdivisjonen. Tidligere spiller Trond Egil Soltvedt deler sine gleder og observasjoner.

Etter 34 sesonger på rad på øverste nivå, opplevde Coventry City et nedrykk fra Premier League i 2001. Nå, etter 23 lange år, kan den historiske klubben endelig feire et etterlengtet opprykk til det ypperste selskap.

Den tidligere Coventry-spilleren Trond Egil Soltvedt, som hadde to suksessfulle sesonger for klubben fra 1997 til 1999 etter overgangen fra Rosenborg for 500 000 pund, uttrykker stor glede over nyheten. Soltvedt, som har gode minner fra sin tid i England og fortsatt holder ukentlig kontakt med flere i klubben, ser klare likhetstrekk mellom laget han spilte for og Frank Lampards nåværende mannskap.

Under ledelse av den tidligere Chelsea-stjernen Frank Lampard har klubben dominert nivå to i England denne sesongen. Fredagens poeng mot Blackburn, et lag som kjemper for å unngå nedrykk, sikret Coventry seriemesterskapet i Championship med tre kamper igjen å spille. Lampard selv er tydelig stolt av prestasjonen og beskriver det som en unik og spesiell bragd for et lag som ikke mottok nedrykkspremie fra forrige sesong. Dette opprykket, med tre kamper igjen å spille, er noe Lampard mener gutta har klart noe spesielt og unikt.

Soltvedt beskriver sin tidligere klubb som en arbeiderklasseklubb der det handlet om sjel og innsats, snarere enn høy lønn og glamour. Dette er egenskaper han mener kjennetegner Lampards lag også. 'Vi hadde ikke best betalt, og det var ikke glamorøst, men det var sjel og innsats. Det er en arbeiderklasse-klubb og vi lærte å jobbe hardere enn alle andre,' sier Soltvedt fra sin bolig i Frekhaug. Han erkjenner at Lampard, som har erfaring fra flere gode klubber, har valgt å komme til en litt mindre klubb som likevel har sterke tradisjoner. Soltvedt ser på Lampards evne til å hjelpe Coventry tilbake til toppen som et uttrykk for ren kjærlighet til fotballen, noe som gjør det hele ekstra herlig.

Fra sofaen kunne Soltvedt også se flere kjente fjes blant de som feiret opprykket, inkludert den tidligere keeperhelten Steve Ogrizovic, som nå jobber som ekspertkommentator for BBC. Soltvedt antar at Ogrizovic, som spilte 16 år for klubben, har en tåre i øyekroken i dag over å se klubben sin tilbake i Premier League.

Veien tilbake til Premier League har vært lang og krevende for Coventry. Etter nedrykket tidlig på 2000-tallet, slet klubben, kjent som Sky Blues, enormt, også utenfor banen. Økonomiske problemer førte til at de i perioder måtte spille hjemmekamper i nabobyer som Northampton og Birmingham. For bare tre år siden opplevde klubben et hjerteskjærende tap i playoff-finalen mot Luton på Wembley, et tap som ble avgjort på straffesparkkonkurranse. Likevel har tidligere manager Mark Robins fått mye anerkjennelse for jobben han gjorde og for å legge grunnlaget som nå har båret frukter. Nå kan klubben og dens trofaste supportere endelig starte forberedelsene til å igjen oppleve Premier League-fotball på hjemmebane i egen by.

En annen som har en kobling til klubben er Blackburn-manager Michael O'Neill, som sikret seg et viktig poeng i kampen om å unngå nedrykk.

Den nåværende suksessmanageren Frank Lampard tok over som sjef i november 2024 og har siden gjort en strålende jobb. Hans evne til å forme et vinnerlag uten den økonomiske støtten som følger med et nedrykk fra forrige sesong, understreker hvor spesielt dette opprykket er. Bobby Thomas' scoring i det 85. minutt mot Blackburn ble avgjørende for å sende Coventry til Premier League.

Klubben, som er kjent for sin historiske betydning i engelsk fotball, har nå skrevet et nytt kapittel i sin historie. Opprykket betyr ikke bare en retur til det mest prestisjetunge fotballnivået i England, men også en bekreftelse på at hardt arbeid, god ledelse og en sterk klubbkultur kan føre til store triumfer, selv for klubber som ikke alltid har vært i det økonomiske sjiktet som de største gigantene. Fansen kan se frem til spennende kamper mot landets topplag, og en mulighet til å igjen se Coventry City kjempe om poeng i Premier League





