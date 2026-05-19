Cristianørán, Kristoffer Reitan and Halvor Egner Granerud share their excitement and happiness regarding Arsenal's first league title since 2004.

Gratttis til Martin, sier Haaland til Viaplay etter uavgjortresultatet mot Bournemouth som sikret Arsenal ligagullet. Det er fullt fortjent. Han fortjener dette trofeet. Det blir surt å se han løfte det.

Men det er gøy å se en nordmann vinne Premier League og løfte trofeet, legger Haaland til. En som ikke synes det er surt med Arsenals seier er golfprofil Kristoffer Reitan. Han har tatt golfverden med storm de siste månedene, og forrige uke vant han sin første PGA-tittel. I kveld feirer han Arsenals første ligagull siden 2004.

Jeg er allerede på glass to med champis, skriver han til VG. Det er en stor dag! Så mye motgang, og nå er ‘vi’ endelig mestere igjen. Kunne ikke vært stoltere Arsenal-supporter, føyer han til





vgnett / 🏆 6. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Arsenal Premier League Cristianørán Kristoffer Reitan Halvor Egner Granerud

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Arsenal kan sikre seriemesterskap mot Burnley tirsdag kveldArsenal kan sikre seg sitt første seriemesterskap siden 2004 allerede tirsdag kveld hvis de vinner mot Burnley, og Manchester City taper mot Bournemouth.

Read more »

Manchester City manager Pep Guardiola forlates av klubben og overer til rivalen ArsenalPep Guardiola, manager for Manchester City, forlates kæren etter et tiår fylt av trofeer, da sesongens siste kamp er spilt. Det forventes at han overer til rivalen Arsenal som leder Premier League-tabellen.

Read more »

Arsenal-stjerne Rice besøker fortvilelse i fotballspillets 90 minuttArsenal-spilleren Declan Rice uttrykker fortvilelse, nervøsitet og intens glede før og etter sine laget sine kamp nevneverdig poeng i den tittelkampen mot Burnley.

Read more »

Premier League: Martin Ødegaard blir den norske første seieren!Arsenal har sikret Premier League-seieren for første gang siden 2004, med Martin Ødegaard som hovedkaptein.

Read more »