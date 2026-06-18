Cristiano Ronaldo får haugevis med kritikk etter VM-fadesen

Cristiano Ronaldo får haugevis med kritikk etter at hans Portugal kun maktet å holde Den demokratiske republikken Kongo til et svakt 1-1-resultat. Thierry Henry, tidligere Arsenal- og Frankrike-legende, hevder at Ronaldo er for egoistisk foran mål og at han er en stor del av problemet.

Cristiano Ronaldo får haugevis med kritikk etter at hans Portugal kun maktet å holde Den demokratiske republikken Kongo til et svakt 1-1-resultat. Portugal ble sett på som en av forhåndsfavorittene til å vinne hele verdensmesterskapet, sammen med Spania, Frankrike og Argentina.

Likevel ble det ikke starten Ronaldo hadde håpet på under hans sjette VM. Thierry Henry, tidligere Arsenal- og Frankrike-legende, hevder at Ronaldo er for egoistisk foran mål og at han er en stor del av problemet. Jamie Carragher, tidligere Liverpool-stjerne, slakter også portugiseren og hevder at han burde gi seg. Wayne Rooney, tidligere lagkamerat og England-legende, er også hard i kritikken av sin eks-lagkamerat.

Ngal Ayel Mukau, midtbanespiller for Portugals motstander, innrømmer at de ikke hadde planlagt noen spesielle hensyn til møtet med superstjernen og at versjonen av Ronaldo de møtte ikke er den samme som før





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Cristiano Ronaldo Portugal VM Kritikk Thierry Henry

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