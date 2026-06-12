Cruiseskip og dieseltravarar i verdensarvoddene kan få dispensasjon for utslepp

For større skip, for eksempel cruiseskip, vil kravet gälla fra 2032. Ett unntak i lovverket, som ble innført i fjor, har imidlertid blitt fjernet for flere 'dieseltravarar' i verdensarvoddene. Verdensarvoddene omfatter de fem fjordene Nærøyfjorden, Aurlandsfjorden, Geirangerfjorden, Sunnylvsfjorden og Tafjorden. Disse er en del av vestnorsk fjordlandskap, som er oppført på Sjøfartsdirektoratet som en nasjonal park. Vi ser at det til exempel er infrastruktur som ikke er på plass knyttet til nullutslepsløsninger på kort sikt. Det er derfor viktig å ha en slik mulighet, sier kommunikasjonsdirektør Dag Inge Aarhus.

For større skip, for eksempel cruiseskip, vil kravet gälla fra 2032. Ett unntak i lovverket, som ble innført i fjor, har imidlertid blitt fjernet for flere 'dieseltravarar' i verdensarvoddene.

Verdensarvoddene omfatter de fem fjordene Nærøyfjorden, Aurlandsfjorden, Geirangerfjorden, Sunnylvsfjorden og Tafjorden. Disse er en del av vestnorsk fjordlandskap, som er oppført på Sjøfartsdirektoratet som en nasjonal park. Vi ser at det til exempel er infrastruktur som ikke er på plass knyttet til nullutslepsløsninger på kort sikt. Det er derfor viktig å ha en slik mulighet, sier kommunikasjonsdirektør Dag Inge Aarhus





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Cruiseskip Dieseltravarar Verdsarvoddene Nullutslepskrav Infrastruktur Kommunikasjonsdirektør Dag Inge Aarhus

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