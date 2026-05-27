Crystal Palace vinner Conference League og sikrer Europa League-plass

Crystal Palace har vunnet Conference League etter en seier over Rayo Vallecano, noe som sikrer dem en plass i Europa League neste sesong. Dette er klubbens tredje trofé på kun ett år under manager Oliver Glasner, som likevel forlater klubben. Styret og spillerne hyller den aktuelle manageren og den bemerkelsesverdige prestasjonen.

Crystal Palace -styreleder Steve Parish hyllet en utrolig bragd etter at laget hans vant Conference League . Dette er klubbens tredje trofé på kun ett år under den avtroppende manageren Oliver Glasner .

Palace vant FA-cupen forrige sesong, men ble nektet plass i Europa League på grunn av sin flerklubb-eiermodell. Nå er de tilbake i europeisk fotball neste sesong etter at Jean-Philippe Matetas mål avgjorde mot Rayo Vallecano, og kronet en bemerkelsesverdig rekke prestasjoner de siste årene. Parish uttrykte sin begeistring over resultatet. Han sa at bare det å være i Europa er fantastisk, men å komme dit og vinne er utrolig.

Han påpekte at klubben har hatt mange oppturer og nedturer denne sesongen, men at de til slutt har endt opp i Europa League. Han tilføyde at noen ganger vinner de gode gutta. Parish innrømte at det å overleve i Premier League er vanskelig, og at han aldri hadde trodd at klubben skulle spille i Europa, enn si å vinne, da han kjøpte den. Han understreket at de nå vil fortsette å gå opp et nivå og prøve å bli der.

Han la til at de må jobbe hardt i sommer, men at de først vil ta seg en uke til å nyte seieren. Parish må nå ta en avgjørelse om hvem som skal erstatte Glasner på Selhurst Park. Men manageren etterlater seg en solid plattform for videre suksess. Selv om Østerrikeren kunngjorde tidligere i sesongen at han kom til å forlate klubben, leverte han likevel suksess, til tross for at Palace endte på en 15. plass i Premier League.

Adam Wharton hyllet også manageren. Han sa at forskjellen Glasner har gjort på to og et halvt år er utrolig. Tre trofeer til Palace - de tre første i klubbens historie. Det var første europakonkurranse, og de vant den.

Wharton mente at Glasner må være en av de beste managerne Palace noensinne har hatt. Han har gjort en enorm forskjell for hvordan klubben ser på turneringer. De ser ikke lenger bare på å overleve i Premier League eller være i Europa, men på å vinne og nå så høyt som mulig. Wharton sa at gutta hele tiden overrasker ham.

De har hatt vanskelige tider denne sesongen, men på kvelder som denne leverte de. Han kalte det for utrolig og et eventyr. Tyrick Mitchell bommet på en stor sjanse til å åpne scoringen i første omgang. Han innrømte at tretthet var et problem i andre omgang, men at Ørnene holdt stand.

Mitchell sa at de har gjort det til virkelighet. Han er stolt over alle, både tidligere og nåværende, som har hjulpet dem til dette punktet. Han påpekte at de spilte 60 kamper denne sesongen, og at kroppene deres ikke er vant til det. Det var flere ganger de ikke vant, men hvis alt det betydde at de kom hit og vant, skulle de gjøre det igjen.

Han la til at det er den samme følelsen som da de vant FA-cupen: ren glede, rene følelser. De er bare så glade for at de klarte å fullføre





Sporten_com / 🏆 3. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Crystal Palace Conference League Europa League Oliver Glasner Steve Parish Jean-Philippe Mateta FA-Cupen Rayo Vallecano Tyrick Mitchell Adam Wharton Selhurst Park

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Spesiell situasjon i Europa Conference League-finalen mellom Rayo Vallecano og Crystal PalaceI løpet av den intensiverte kampen som vart 0-1 til Crystal Palace, falt den spanske keeperen Augusto Batalla ned på gresset og pekte mot tribunen etter å ha fått indikert ein uønsket hendelse utenfor banen. Domaren måtte innhente refusjon frå burvokteren og det er ikkje nokn klar over kva som skilde seg. Då kampen vart ventet ekstremt tåre og trege 0-0, vart den endelige stjerna for Crystal Palace mat A 'Jean-Philipe Matata', og Jørgen Strand Larsen erstatt för Elite Point i 75. minutt .

Read more »

Crystal Palace vinner første europeiske troféCrystal Palace sikret seg sitt første europeiske trofé ved å slå spanske Rayo Vallecano i en finalesjålsend i 55. minutt med et mål av Jean-Philippe Matetas. Englands lag har nå både Europa League og Conference League under beltet. Samtidig gjør fotballutviklingen seg kjent i Norge med meldt om overgang og VM-oversikt for strikkede spillere. Ishockey-VM og Skandinavisk fotballoppdatering følger med.

Read more »

Tottenham forfølger Liverpool‑profil, Crystal Palace vinner Conference League og Norge satser på ny idrettsstrategiTottenham har inngått muntlig avtale med en erfaren Liverpool‑spiller, mens Crystal Palace sikret sitt første europeiske trofé. Samtidig gjør Norge store endringer i både fotball‑ og ishockey‑VM, og West Ham holder fast på trener Nuno Santo etter nedrykk.

Read more »

Europa-suksess for Strand Larsen – Crystal Palace vant conferenceligaenJørgen Strand Larsen erstattet matchvinneren da Crystal Palace slo Rayo Vallecano 1-0 i conferenceligafinalen.

Read more »