Cthulhu: The Cosmic Abyss – En stemningsfull, men uferdig skrekkthriller

Cthulhu: The Cosmic Abyss er et atmosfærisk detektivspill inspirert av H.P. Lovecraft, men preget av tekniske problemer. Utforsk et mystisk havdyb og løs gåter i en futuristisk setting.

Cthulhu : The Cosmic Abyss er et spill som trekker sterke veksler på verkene til H.P. Lovecraft , en av de mest innflytelsesrike forfatterne innen kosmisk skrekk.

Lovecrafts litterære univers, preget av skjulte monstre, okkulte ritualer og parallelle dimensjoner, har inspirert utallige verk innen populærkulturen i flere tiår, fra filmer og tegneserier til rollespill og dataspill. Cthulhu: The Cosmic Abyss tar et spennende grep ved å flytte handlingen fra den tradisjonelle 1920-talls settingen til et futuristisk 2053. Her følger vi den velstående Andrew Marsh på en ekspedisjon ned i havets dyp, på jakt etter noe mystisk.

Hva dette noe er, må spilleren selv avdekke, men det er ingen tvil om at dette ikke er en avslappende søndagstur. Spillet er en detektivhistorie med tydelige okkulte undertoner. Du inntar rollen som Noah, en mann ansatt for å undersøke forsvinningen av en dypvannsekspedisjon. Sammen med en avansert kunstig intelligens må du nøste opp i hva som har skjedd, mens du kjemper mot galskap og forsøker å bevare din egen forstand.

Cthulhu: The Cosmic Abyss er ikke et spill som bombarderer deg med action, men heller en opplevelse som krever tålmodighet og observasjonsevne. Du vandrer sakte gjennom detaljerte omgivelser, studerer hvert hjørne og kant, og leter etter spor. Faren lurer ofte skjult, og det er atmosfæren og de ubehagelige spørsmålene som skapes, som er de mest skremmende aspektene ved spillet. Et viktig verktøy i din etterforskning er en sonar.

Når du finner en gjenstand, som for eksempel et dokument, kan du analysere den for å få en unik sonarfrekvens. Denne frekvensen kan deretter brukes til å finne andre lignende gjenstander i nærheten. Sonaren blir dermed et uunnværlig hjelpemiddel for å navigere i spillets verden. Spillet forventer at du tenker selv og løser gåter uten å bli holdt i hånden.

Vanskelighetsgraden reflekterer dette. I stedet for å gi mer helse eller redusere skaden, tilbyr enklere vanskelighetsgrader et hintsystem, hvor din kunstige intelligens kan gi deg veiledning. Selv disse hintene kan imidlertid være vage, og krever fortsatt at du bruker hjernen. Cthulhu: The Cosmic Abyss utmerker seg med sin stemningsfulle atmosfære, mye takket være den dystre og melankolske musikken som treffer perfekt i øyeblikket.

Utviklerne har skapt en engasjerende verden, selv om områdene ikke er enorme, er de fulle av utfordringer og krever grundig utforskning. Et eksempel er et område med mystiske inskripsjoner på store steiner. For å løse gåten må du finne en død PC, skaffe strøm til den, og deretter bruke informasjonen du finner til å oversette de eldgamle tekstene. Dette krever at du kobler sammen spor og potensielle svar i et dedikert oversiktsvindu.

Spillet er ideelt for spillere som liker å ta seg god tid og fordype seg i en mystisk atmosfære. Til tross for sin kompleksitet, føles det ikke unødvendig utdratt. Dessverre lider Cthulhu: The Cosmic Abyss av en rekke tekniske problemer som trekker ned helhetsinntrykket. Opplæringsinstruksjoner kan henge fast på skjermen, visuelle feil oppstår, og kontrollmekanismer kan slutte å fungere.

En spesielt frustrerende feil oppstod da jeg ble fanget i et basseng uten mulighet til å klatre ut, før en oppdatering tillot omstart av kapitler. Selv om spillet har gode ideer, en fantastisk atmosfære og spennende utfordringer, er det viktig å være klar over disse problemene. Cthulhu: The Cosmic Abyss er likevel en anbefaling, spesielt for fans av H.P. Lovecraft, men det kan være lurt å vente noen uker til utviklerne har fikset de mest alvorlige feilene





Cthulhu Lovecraft Skrekk Detektiv Spill Anmeldelse 2053 Havdyb Sonar

