Cthulhu: The Cosmic Abyss – Et stemningsfullt, men uferdig eventyr

Cthulhu: The Cosmic Abyss er et detektivspill satt i 2053, inspirert av H.P. Lovecrafts verk. Spillet byr på en uhyggeleg atmosfære, spennende utfordringer og krever at spilleren tenker selv, men lider av tekniske problemer.

Cthulhu : The Cosmic Abyss er et spill som trekker sterke veksler på verkene til H.P. Lovecraft , en av de mest innflytelsesrike forfatterne innen kosmisk grøss fra tidlig 1900-tall.

Hans skildringer av skjulte monstre, okkulte ritualer og parallelle univers har inspirert utallige verk innen film, tegneserier, rollespill og dataspill gjennom flere tiår. Dette spillet tar et markant skritt bort fra den tradisjonelle 1920-talls settingen som ofte forbindes med Lovecrafts univers, og plasserer handlingen i år 2053. Her følger vi rikingen Andrew Marsh på en ekspedisjon ned i havdypet, på jakt etter noe mystisk.

Hva dette noe er, må spilleren selv avdekke, men det er ingen tvil om at dette ikke er en avslappende søndagstur. Spillet er en detektivhistorie med tydelige okkulte undertoner. Du inntar rollen som Noah, en mann ansatt for å finne ut hva som har skjedd med en forsvunnet dypvannsekspedisjon. Sammen med en kunstig intelligens må du navigere gjennom galskap og en kamp for å bevare din egen forstand, mens du forsøker å løse mysteriet.

Cthulhu: The Cosmic Abyss er ikke et spill som fokuserer på rask action, men heller på atmosfære og utforskning. Du vil bruke mye tid på å vandre sakte rundt, studere omgivelsene og lete etter spor. Faren lurer ofte rundt hjørnet, men det er ikke nødvendigvis direkte konfrontasjoner som skaper ubehag, men heller synet av hva som har skjedd og de spørsmålene hendelsene reiser. Et viktig verktøy i spillet er sonaren.

Når du finner en gjenstand, som for eksempel et dokument, kan du analysere det for å få en sonarfrekvens. Denne frekvensen kan deretter brukes til å finne andre lignende dokumenter i nærheten. Sonaren blir dermed et essensielt verktøy for å finne frem og samle informasjon. Spillet forventer at du tenker selv og løser gåter på egenhånd.

Det er sjelden klare instruksjoner om hva du skal gjøre med det du finner. Vanskelighetsgraden gjenspeiler dette. I stedet for å gi mer helse eller mindre skade, tilbyr enklere vanskelighetsgrader et hintsystem hvor din kunstige intelligens kan gi deg tips. Selv disse tipsene kan imidlertid være vage, slik at du fortsatt må bruke hodet.

Cthulhu: The Cosmic Abyss utmerker seg med sin stemningsfulle atmosfære, mye takket være den dystre og dunkle musikken som kommer inn på de mest passende tidspunktene. Utviklerne har skapt en spennende verden, selv om områdene ikke er enorme, er de fulle av utfordringer. Spillet krever at du er tålmodig og metodisk, og at du er villig til å vandre frem og tilbake for å finne nye spor og forstå gamle.

Et eksempel er å finne en PC, deretter batteri til den, for å få tilgang til oversettelser og til slutt koble sammen spor i et oversiktsvindu for å løse gåter. Til tross for sine kvaliteter, lider spillet av tekniske problemer som kan være frustrerende. Opplæringsinstruksjoner kan henge igjen på skjermen, visuelle feil kan oppstå, og kontrollmekanismer kan slutte å fungere.

Disse feilene kan i verste fall føre til at du sitter fast, slik som da jeg havnet i et basseng uten mulighet til å klatre ut før en oppdatering ble sluppet. Alt i alt er Cthulhu: The Cosmic Abyss et spennende eventyr som skaper en god, uhyggeleg stemning, og som krever at du tenker, i stedet for å handle raskt.

Det er en soleklar anbefaling, spesielt for Cthulhu-fans, men det kan være lurt å vente noen uker til utviklerne har fikset de mest alvorlige feilene





